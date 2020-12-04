饒舌歌手狂按門鈴找前女友　她悲：情斷穿內褲哭逃　室友應門開打

記者邱中岳／台北報導

一名網路饒舌歌手11月底跑到前女友住處狂按門鈴，前女友的室友不堪其擾開門，雙方爭執後爆衝突，最後互控傷害。

警方調查，11月30日上午7時許，在承德路2段上有民眾發生口角衝突，警方派員到場，並未發現有打架情事，但事後馬偕醫院通報，有名傷者在現場，緊急前往馬偕醫院了解狀況。

▲網路饒舌歌手上們找前女友，反被前女友的室友推去撞機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，一名綽號「雞腿飯」的劉姓網路饒舌歌手，當天上午跑到林姓前女友住處按門鈴，但因酒醉情緒激動不斷狂按，前女友的林姓室友不滿開門勸阻，卻遭劉男持手機狂毆。林姓室友不甘示弱將劉男推去撞機車，雙方當街打成一團。

室友最後決定向劉姓饒舌歌手提出傷害告訴，劉男認為自己臉部也瘀腫，也對林姓室友提告。

▲網路饒舌歌手到前女友家狂按電鈴，室友出面勸阻反遭手機狂K。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，林姓前女友因不滿劉姓饒舌歌手，曾在社群留言，指劉經常情緒不穩，甚至還會「拿著酒瓶、鐵鎚」站在床邊盯著，讓她嚇到不行，她指劉除了曾打爆衣櫃、廁所門，也對她痛毆，她才找機會衝出家門，逃離林姓男子，當時只穿內褲、T恤一路上邊跑邊哭。

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