　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

啪時誤喊「前女友名」！他懊惱曝「案發現場」慘況...苦喊：我不是渣男

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼上床,棉被,性事,做愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲網友和女友愛愛時不小心喊出前女友的名字，正宮當場臉綠。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

這女友做愛做的事時，如果不小心叫錯名字，這不但尷尬也可能毀了感情！一名網友即懊惱表示，自己和女友在愛愛時，一時太興奮竟脫口喊出前女友的名字，讓現任女友當場臉垮，氣到直接穿衣走人。這名網友也表示，自己不是那種一次有很多女友的渣男，真的是不小心的，因此想求助網友讓怎麼辦才能讓女友消氣。

一名網友近日在論壇《mobile01》發文，一開始就先勸網友們在愛愛時真的不要太忘我，不然就會和他一樣變「追妻火葬場」，並表示自己犯了全天下男人都有可能犯的錯誤，「跟女友在幹那檔子事的時候太爽叫成前女友的名字」！他透露女友當下臉色大變，直接把他推開並穿上衣服甩門走人，「我手就那樣僵在半空中 下半身也僵在那…..」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼男女情侶 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO當場僵在半空中，下半身也僵在那...。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，自己不是渣男，反而對女友非常專情很愛她，但喊出前女友名字真的就是不小心的，事發後已經打給女友好多通都沒接，也傳了很多道歉訊息，直到幾天後早上才收到女友回覆，「我接受你的道歉，我不會因為這樣就否定你對我的好，但你叫出前女友的名字真的讓我很受傷，再讓我冷靜幾天，我們再當面好好談談。」

原PO非常沮喪的詢問，「這樣的訊息是要分手的節奏嗎？」並表示自己為此準備了iPhone12和女友很喜歡的按摩店全套療程，兩個禮物的價值差不多，但到底該送哪一個，很怕自己的蠢腦袋又選錯。

▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男網友對於自己的「失誤」相當沮喪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，許多網友回覆，「以後都叫老婆、寶貝就好」、「你喊成前女友的名字又沒什麼，如果喊成前男友的名字會比較大條」、「帶去渡假吧，可以暫時轉移她腦中注意力，給她錢，她腦中還是會一直想，忘不了」、「建議別送禮物，不然以後看到禮物就會想起這件事，建議真心誠意道歉，讓時間沖淡一切」、「建議如果還有下次做愛的機會請先用封箱膠帶把嘴給封死」。

ET快訊
媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀　畢業高考榜
增9例境外移入！　8人都是從這國家來的
CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕
網咖過夜…隔壁情侶激戰呻吟：嗯～不要！她聽整晚失眠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保鮮膜含塑化劑？4材質碰熱食「恐怖下場」　會產生中毒式快樂感

小鬼潮牌重新開幕粉絲撲空無法買　店員透露補貨情況、這些地方還能買

一個人吃不完！林口巨無霸豆花　必加罪惡QQ芋圓、綿密甜芋頭

1億車隊迎親！獨子結婚大陣仗「14聯結車+2跑車」...新娘爸狂讚

阿公捷運找位子！嬤阻止「這裡有人坐」　網喊超毛...女乘客曝真相

啪時誤喊「前女友名」！他懊惱曝「案發現場」慘況...苦喊：我不是渣男

境外移入+9！8例是印尼移工　分兩班機來台工作+回溯採檢揪確診

媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀　畢業高考榜首

貓咪卡位電腦桌前！蕭美琴PO隔離照　林佳龍籲「要健康服侍主子」

LIVE／2天暴增23例！境外移入確診不斷　指揮中心最新說明

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

阿公捷運找位子！嬤阻止「這裡有人坐」　網喊超毛...女乘客曝真相

啪時誤喊「前女友名」！他懊惱曝「案發現場」慘況...苦喊：我不是渣男

境外移入+9！8例是印尼移工　分兩班機來台工作+回溯採檢揪確診

媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀　畢業高考榜首

貓咪卡位電腦桌前！蕭美琴PO隔離照　林佳龍籲「要健康服侍主子」

LIVE／2天暴增23例！境外移入確診不斷　指揮中心最新說明

健保費率漲「兩案併陳」由陳時中拍版！將於下週一開會研商

佈局智慧產業　交通大學攜手緯創成立「嵌入式人工智慧研究中心」

想換iPhone 12！男友一聽秒變臉　網點「1關鍵」：花自己錢也一樣

反萊豬立院爆丟內臟大戰！陳時中無奈：不用這樣表達

《鬼滅之刃》書包羽織花紋超美　質感、熱度不輸精品2萬元有找

科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

「亞洲小北約」能實現？　潘光：根本搞不起來

阿公捷運找位子！嬤阻止「這裡有人坐」　網喊超毛...女乘客曝真相

偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

中信盃黑豹旗／成德四強隱藏功臣　廖奕安學林祐樂阻殺

啪時誤喊「前女友名」！他懊惱曝「案發現場」慘況...苦喊：我不是渣男

中信盃黑豹旗／成德滿意進四強　開轟雙強打有職棒潛力

喊12hrs救命！獨居男癱軟倒地　警一間一間找…破門驚見他癱躺尿堆

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

國三生神複製《鬼滅》水之呼吸　聯絡簿成最強繪本

日收破8千！職業別曝光...網：好陌生

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

科大迎新「四女爽圍一男」！　5人真實身分曝光

新娘討6600請吃小火鍋　她一查15年前禮金傻了

全聯驚見「夜市神級小吃」！內行：已吃8盒

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

「薪水60K」活得更奢華？他揭真相網淚噴

1億車隊迎親！獨子結婚大陣仗「14聯結車+2跑車」

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

快訊／再增9例境外移入

叫UE餐點放門口　他錯愕：直接消失

更多熱門

相關新聞

「沒有倒車顯影會停車嗎？」老司機狂吐槽

「沒有倒車顯影會停車嗎？」老司機狂吐槽

現在很多汽車都配備倒車顯影鏡頭，讓不少車主已經習慣、依賴這項方便的工具。就有網友在《Mobile01》發文，說他才剛開始開車，大約3千多公里，「平常停車的地方空間很大很好調整」，但每次遇到很擠的車格，都要喬好幾分鐘，忍不住發問「沒有螢幕你們會停車嗎？」話題引發一陣熱論。

日本規定「買車前要有位子」　他羨慕炸

日本規定「買車前要有位子」　他羨慕炸

工地男揪分手砲！竟用「旅店門卡硬攻後庭」下場曝

工地男揪分手砲！竟用「旅店門卡硬攻後庭」下場曝

闖前女友家　他在冷氣藏監視器

闖前女友家　他在冷氣藏監視器

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

關鍵字：

mobile01前女友

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面