啪時誤喊「前女友名」！他懊惱曝「案發現場」慘況...苦喊：我不是渣男

▲網友和女友愛愛時不小心喊出前女友的名字，正宮當場臉綠。（圖／翻攝自pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

這女友做愛做的事時，如果不小心叫錯名字，這不但尷尬也可能毀了感情！一名網友即懊惱表示，自己和女友在愛愛時，一時太興奮竟脫口喊出前女友的名字，讓現任女友當場臉垮，氣到直接穿衣走人。這名網友也表示，自己不是那種一次有很多女友的渣男，真的是不小心的，因此想求助網友讓怎麼辦才能讓女友消氣。

一名網友近日在論壇《mobile01》發文，一開始就先勸網友們在愛愛時真的不要太忘我，不然就會和他一樣變「追妻火葬場」，並表示自己犯了全天下男人都有可能犯的錯誤，「跟女友在幹那檔子事的時候太爽叫成前女友的名字」！他透露女友當下臉色大變，直接把他推開並穿上衣服甩門走人，「我手就那樣僵在半空中 下半身也僵在那…..」。

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▲原PO當場僵在半空中，下半身也僵在那...。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，自己不是渣男，反而對女友非常專情很愛她，但喊出前女友名字真的就是不小心的，事發後已經打給女友好多通都沒接，也傳了很多道歉訊息，直到幾天後早上才收到女友回覆，「我接受你的道歉，我不會因為這樣就否定你對我的好，但你叫出前女友的名字真的讓我很受傷，再讓我冷靜幾天，我們再當面好好談談。」

原PO非常沮喪的詢問，「這樣的訊息是要分手的節奏嗎？」並表示自己為此準備了iPhone12和女友很喜歡的按摩店全套療程，兩個禮物的價值差不多，但到底該送哪一個，很怕自己的蠢腦袋又選錯。

▲男網友對於自己的「失誤」相當沮喪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，許多網友回覆，「以後都叫老婆、寶貝就好」、「你喊成前女友的名字又沒什麼，如果喊成前男友的名字會比較大條」、「帶去渡假吧，可以暫時轉移她腦中注意力，給她錢，她腦中還是會一直想，忘不了」、「建議別送禮物，不然以後看到禮物就會想起這件事，建議真心誠意道歉，讓時間沖淡一切」、「建議如果還有下次做愛的機會請先用封箱膠帶把嘴給封死」。