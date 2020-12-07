王毅提拜登當選　強調「爭取中美關係重啟對話」

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部長王毅7日透過視訊與「美中貿易全國委員會董事會」代表團舉行會議，提到大陸國家主席習近平先前發給拜登的賀電內容，並強調中美關係正處於一個關鍵的歷史當口，將爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

王毅首先提及習近平先前向拜登發出的賀電，內容為「推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。」

▼拜登擔任副總統期間，曾與習近平有過多次見面。（圖／路透社）



王毅指出，賀電的內容，是中方對下階段中美關係與主張的期許，也希望能成為美國各界越來越多有識之士的共同認知，「當務之急是，雙方應一道努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡。同時，沿著符合兩國和兩國人民共同利益的方向，爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。」

王毅表示，中美關係近年來遇到的嚴重困難，是陸方不願意看到的，他相信這也是包括各位工商界人士在內的美國各界不願看到的，「中美歷史文化、社會制度、發展道路不同，但雙方擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。國際社會是一榮俱榮、一損俱損的共同體，各國應當交流合作而非脫鉤切割，應當守望相助而非『甩鍋』推責，應當攜手共贏而非衝突對抗。」

王毅強調，保持中美關係健康穩定發展，攸關兩國和世界人民的命運與福祉，「未來中美關係何去何從，有待於美方作出正確抉擇，取決於雙方為之共同努力。」

王毅也對推動中美關係健康穩定發展提出五點建議，包含端正戰略認知、加強溝通對話、拓展互利合作、管控矛盾分歧，以及改善民意氛圍。

王毅還說，陸方相信，只要雙方始終從兩國人民和世界人民的根本利益出發，堅持相互尊重、求同存異，有效管控分歧，擴大利益匯合，開闢共贏前景，中美關係就能在歷經磨礪後重整行裝再出發。