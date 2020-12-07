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才剛說選舉沒舞弊！　紐時：美司法部長巴爾「川普卸任前」請辭

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▲▼美國司法部長巴爾William Barr。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部長巴爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國司法部長巴爾（William Barr）日前曾表示，沒有證據顯示本次大選有大規模舞弊事件，因而和總統川普發生爭執。外媒接獲消息指出，巴爾準備提前在川普任期結束前請辭，但目前尚未做出最後決定。

根據《紐約時報》報導，3位匿名消息人士指出，巴爾從上星期開始考慮在川普明年卸任前請辭，但目前尚未做出最後決定，而司法部發言人也沒有出面證實。

現年70歲的巴爾從2019年2月擔任司法部長至今，本次選舉剛投票結束時，他曾向各聯邦檢察官下達指令，授權調查任何可能的選舉舞弊指控，並指出，過去選後才進行調查的方式不適用於現況，現在任何指控若是屬實，都有可能影響選舉結果。

不過，他2日接受美聯社訪問時表示，「截至目前，我們尚未發現規模足以影響選舉結果的舞弊證據。」據了解，巴爾說完這席話之後，就立刻被川普約談；川普事後更曾拒絕回應「對司法部長是否有信心」，只簡單表示，「幾周後再問我這個問題。」

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