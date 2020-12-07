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140萬人死於該病！　全球頭號傳染病「不是新冠肺炎」　

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「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲結核病依然是全球頭號傳染病。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者任以芳／綜合報導

各國嚴格控管新冠肺炎疫情，但有一種疾病卻持續在全球肆虐。根據大陸媒體澎湃新聞報導，世界衛生組織發佈的 2020 年度《全球結核病報告》顯示，2019 年全球約1000萬人新發結核病，約140萬人死於該病。「結核病依然是全球頭號傳染病。」

該報導稱，世界衛生組織的數據顯示，大陸從1990年到2010年期間，結核病患病率降低一半，死亡率降低80%；2000年到2019年，發病率降低45.7%，其中2015年到2019年發病率下降10.8%。仍然是全球結核病高負擔國家之一，2019年約有83.3萬人發病，約有3.3萬人因結核病死亡。

另外，大陸醫界發現本地「耐藥結核病患者增多」。普通肺結核患者只要規範治療，治癒率很高。有些患者經過一段時間治療後，開始不規律服藥、斷斷停停，就會發展為耐藥結核病，也是導致大陸耐藥結核發生的主因。

北京結核病控制研究所副所長賀曉新介紹，「還有一種情況是傳播性耐藥，也就是被其他耐藥結核病患者體內攜帶的耐藥結核菌所感染，患者發病時就表現為耐藥結核病。」

▲▼ 口罩,新冠肺炎,病毒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲另外，大陸醫界發現本地「耐藥結核病患者增多」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

如何解決耐藥結核病患？北京胸科醫院副院長李亮說，結核病藥物貝達喹啉（bedaquiline）和德拉馬尼（delamanid）這兩種新藥引進之後，部分耐藥患者已開始使用這兩種藥物，治癒率高達85%。）其中，治療耐藥結核病的部分新藥已進入大陸醫保範圍，通過集中採購的方式，價格下降幅度達到90%。

目前，大陸很多人認為結核病已經絕跡，賀曉新進一步強調，「實際上，大陸仍然是全球第三的結核疾病高負擔國家，從發病率來看，每年每1萬人中約有6個新發肺結核患者。」儘管發病率逐年緩慢下降，結核病一直還在人們的身邊，「早發現早治療」是防控的關鍵。

結核病是由結核分枝桿菌引起的常見慢性傳染病。賀曉新說，「人除了頭部和牙齒外，其他器官都可能患結核病。不過，其中約佔80%是肺部發病，也就是人們通常說的肺結核或肺癆。」

▲生病，咳嗽，口罩，寒冷，過敏，花粉症，風邪。（圖／pakutaso）

▲咳嗽、咳痰症狀超過2周，趕緊就醫，早發現早治療。（示意圖／pakutaso）

結核病是呼吸道傳染病，從傳播途徑看，當一位具有傳染性的肺結核病患者在咳嗽、吐痰、大聲說話或打噴嚏時，在其周圍會產生大量帶著結核桿菌的微滴核，這些微滴核進入人體肺泡。

賀曉新說，肺結核病難以防治的一個原因是，早期結核病患者沒有明顯感覺，而進入臨床階段後通常表現為咳嗽、咳痰等，這與感冒等表現出來的症狀沒有什麼區別，不容易引起人們重視。從臨床來看，出現咳嗽、咳痰症狀超過2周，就排除了一般上呼吸道感染的可能，應考慮是否患了肺結核病。

「咳嗽咳痰2周以上或痰中帶血被稱為肺結核可疑症狀。」報導稱，統計數據顯示，出現上述肺結核可疑症狀者，約30%到40%會被確診為肺結核病。因此，一旦發現自己或身邊的人出現咳嗽、咳痰症狀超過2周，趕緊就醫，早發現早治療。

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