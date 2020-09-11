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聽說少吃能「餓死病菌」！固執翁半年只吃稀飯　暴瘦20kg急送醫

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▲老人為餓死病菌，半年只吃稀飯暴瘦20公斤。（圖／翻攝自廣州日報）

▲老人為餓死病菌，半年只吃稀飯暴瘦20公斤。（圖／翻攝自廣州日報）

記者康心禹／綜合報導

家住湖南株洲的郭爺爺今年70歲，年初出現乾咳的症狀，被診斷為「肺結核」。醫生建議規律用藥治療，但郭爺爺不知從哪裡聽說，只要少吃點飯，結核桿菌就可以被「餓死」，於是他不顧家人反對，拒絕服藥，每天只吃稀飯度日，結果半年下來暴瘦20公斤，整個人虛弱無力，精神狀態級差，才同意去醫院檢查治療。

綜合陸媒報導，郭爺爺半年前被診斷為肺結核，醫生反覆強調，只要他規範用藥、定期檢查，病情是能夠控制的，但是他不知從哪打聽到的消息，認為不吃飯就可以把結核桿菌餓死，就拒絕住院和開藥，直接回家。

郭爺爺回家後，開始每天僅喝點稀粥，其他的雞鴨魚肉、蔬菜、麵食、米飯等通通都不吃，家人勸說也不聽，後來身體每況愈下，從60公斤瘦到如今不到40公斤，並且變得身體極度衰弱，伴有咳嗽、發熱、食慾不振、無力、尿量減少等症狀。在家人苦苦勸說下，直到今年8月初，郭爺爺才在家人的陪同下，到南華大學附屬長沙市中心醫院就診。

在入院完善相關檢查後，醫生發現郭爺爺患有肺結核、胸腔積液、重度營養不良、貧血等一系列疾病。在經過一個多月的治療，並且逐步恢復正常飲食後，目前郭爺爺身體狀況在慢慢恢復，結核病也得到了明顯的控制。

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