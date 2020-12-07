　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青山宮遶境鞭炮炸到隔天7點！居民忍19小時打爆1999：新莊也聽得到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲
艋舺青山宮-庚子年靈安尊王聖誕｜正日遶境P3

艋舺青山宮-庚子年靈安尊王聖誕｜正日遶境P3

艋舺青山王發佈於 2020年12月6日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，總統蔡英文6日在臉書PO文分享參與心得，然而，底下的留言卻被民眾灌爆。附近居民抱怨，這場活動已經放了3天3夜的鞭炮，其中有一天甚至是從早上10時一路吵到隔日清晨5時，就連凌晨2時許都還在放煙火，根本無法入睡，直到週一（7日）早上7時30分左右才結束，後續恐怕還會影響到上班車潮。

艋舺青山宮遶境鞭炮連放3天3夜。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社、蔡英文）

▲蔡英文前往參加艋舺青山宮的遶境活動。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡英文在PO文中提到，艋舺青山宮大拜拜是萬華地區每年一度的盛事，許多在當地出生的外出人都會特地趕回家參與，有些人小時候參加，老了則帶孫子一起來看，相當於是艋舺人的過年，現場十分熱鬧；今年她受邀擔任扶轎官，難得有機會可以和大家直接互動，或許很多人不理解廟宇活動為什麼有這麼多人參加，但只要實際來一趟就會知道原因，「除了宗教上的信仰外，大家同樣出生艋舺，對這塊土地的歸屬感和認同感，是凝聚這麼多艋舺人的重要因素。」

不過，這篇充滿正能量的PO文公開15個小時，底下1628則留言幾乎過半都是在抱怨廟會活動的噪音問題。當地居民留言表示，遶境活動鞭炮放了3天3夜，週末不用上班當然可以支持民間習俗活動，但7日凌晨0時到凌晨3時仍有持續8分鐘以上的煙火，這讓白天要上班的人怎麼休息，詢問警方也只得到「已經勸導、開罰」等回應，但還是沒有解決問題。

艋舺青山宮遶境鞭炮連放3天3夜。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社、蔡英文）

▲網友留言抱怨。

「明天（指7日）還要上班，卻要忍受高空煙火跟鞭炮聲一整晚，對了，還有電音嗩吶聲，請問這是傳統文化嗎？沒有法律可以制止嗎？」其他網友也抱怨，別說大人難以忍受，小孩也被吵到無法入睡，最誇張的一次是從早上10時一路吵到隔日清晨5時，鞭炮、煙火放到凌晨2時許，聲音大到連在新北市新莊也聽得到。

此外，活動期間北市消防局接獲市民1999陳情件數就有129件，但派員到場檢查，施放鞭炮、煙火的人早已離開，難以舉發違規。還有網友在PTT爆料，6日晚間8時許打1999會有語音提醒，內容是「台北市民熱線您好，有關遶境活動內容，請洽艋舺青山宮」，可見遶境活動亂象真的掀起一波民怨。

▼遶境活動入夜後依舊很熱鬧。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

艋舺青山宮遶境鞭炮連放3天3夜。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社、蔡英文）

ET快訊
青山宮遶境鞭炮炸到隔天7點！居民忍19小時打爆1999
「假台大醫」渣男手法曝　172cm美模懷孕：死也不可能放過他
快訊／台積電創513元新天價　台股創新歷史高開盤飆至1423
艋舺青山宮鞭炮炸3天！最後一哩路竄火　爐主落淚：別再放了
快訊／高雄19歲媽產子…阿公太緊張「以為死胎」拎起丟進前鎮河
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大媽趁亂丟2枚10元硬幣換百元鈔　老闆嘆：曾誆已付錢被抓包又騙

福島核食要解禁了？陳吉仲：未來不會有輻射食品進到台灣

陳吉仲：萊豬開放不代表是要換取所有相關議題或協定

青山宮遶境鞭炮炸到隔天7點！居民忍19小時打爆1999：新莊也聽得到

28歲媽疑打疫苗過世！　夫「解剖是二次傷害」：只望好好陪她走完

108名印尼移工8640萬治療費全民付！莊人祥：他們是產業重要人力

首波冷氣團？「入冬最低溫」時間曝　今大雪北北基宜防2天豪雨

臉書只曬吃喝玩樂小心「毒性正能量」！治療師鼓勵PO「失敗履歷」

台灣頭基隆十二月港邊限定　17米高聖誕樹6日耀眼點亮

好東西都在「南部生產」再送北部！　網問：台北人憑什過得比較好

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

大媽趁亂丟2枚10元硬幣換百元鈔　老闆嘆：曾誆已付錢被抓包又騙

福島核食要解禁了？陳吉仲：未來不會有輻射食品進到台灣

陳吉仲：萊豬開放不代表是要換取所有相關議題或協定

青山宮遶境鞭炮炸到隔天7點！居民忍19小時打爆1999：新莊也聽得到

28歲媽疑打疫苗過世！　夫「解剖是二次傷害」：只望好好陪她走完

108名印尼移工8640萬治療費全民付！莊人祥：他們是產業重要人力

首波冷氣團？「入冬最低溫」時間曝　今大雪北北基宜防2天豪雨

臉書只曬吃喝玩樂小心「毒性正能量」！治療師鼓勵PO「失敗履歷」

台灣頭基隆十二月港邊限定　17米高聖誕樹6日耀眼點亮

好東西都在「南部生產」再送北部！　網問：台北人憑什過得比較好

鄧紫棋突PO白紗照「掉出深溝」辣翻　網驚：要結婚了？

日職／阪神積極搶陳偉殷　左投之外還有一大關鍵

台股攻破萬四　金管會主委：外資、國內資金都是關鍵

俊逸「歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」　13日小北夜市登場

哈登沒戴口罩「泡夜店撒錢」缺練　火箭新帥：只能說希望他在這

晶圓雙雄衝！台積電515元、聯電51.6元雙創新天價

大媽趁亂丟2枚10元硬幣換百元鈔　老闆嘆：曾誆已付錢被抓包又騙

討30萬債務！林口街頭攔車亮鋼珠槍爆糾紛　網：是不是剩我沒槍？

快訊／高嘉瑜新造型現身！　髮型師一次「喀嚓」20cm原因曝

室內停車位「月租3000元」他傻了！網嘆養車超貴：這價格秒殺

全裸秀龍紋身！23歲正妹刺青師 「圓Q美尻」藏不住...IG讚數爆炸狂洗

生活熱門新聞

首波冷氣團？入冬最低溫時間曝　今大雪北北基宜防豪雨

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

好東西都在南部生產　網：台北憑什過比較好

「印尼境外移入」超過美國！　估治療費用恐破

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

鄉民推1科系「比醫牙CP值高」：民間版公務員

北台低溫探14度　3大降雨熱區曝

印尼移工治療費全民買單　莊人祥回應

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

全台最荒涼車站！屏東「這車站」一年僅283人搭乘

建醮吃素7天終開葷！半夜買炸雞...人爆多

臉書只PO光明面　小心毒性正能量

「後悔把你生出來！」孩子們曝真心話：錯愕後轉為難過

更多熱門

相關新聞

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

台北市萬華艋舺青山宮舉行遶境活動，但卻因深夜時分鞭炮聲不斷引發民怨，昨（6日）進入遶境最後一日，但截至今早7時隊伍仍未全數入廟，響徹整夜的噪音一度讓1999被打爆；除了噪音問題外，今早還傳出遶境隊伍經過、響起鞭炮聲不久後，環河南路二段一處華廈即發生火警，對此，爐主林麗華一度當場落淚，轉身向青山王神轎行禮致歉，並開口要求「大家別再放鞭炮了！」

青山宮遶境驚見活春宮　警將偵辦

青山宮遶境驚見活春宮　警將偵辦

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

台南遶境燒出爆竹危機

台南遶境燒出爆竹危機

蔡英文任扶轎官贈「紅綾」伴駕青山王：祈求神明繼續保佑台灣！

蔡英文任扶轎官贈「紅綾」伴駕青山王：祈求神明繼續保佑台灣！

關鍵字：

青山宮艋舺

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

林志穎豪宅開箱！客廳停F1法拉利

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

8樓窗邊跳向雲梯車！男子手滑下墜慘死

剪去20cm長髮！網直呼「超清純」　高嘉瑜：先弄頭髮再整理房間

中信教頭傳異動　林威助接機會大

首波冷氣團？入冬最低溫時間曝　今大雪北北基宜防豪雨

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面