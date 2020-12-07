青山宮遶境鞭炮炸到隔天7點！居民忍19小時打爆1999：新莊也聽得到

艋舺青山宮-庚子年靈安尊王聖誕｜正日遶境P3 艋舺青山宮-庚子年靈安尊王聖誕｜正日遶境P3 由艋舺青山王發佈於 2020年12月6日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，總統蔡英文6日在臉書PO文分享參與心得，然而，底下的留言卻被民眾灌爆。附近居民抱怨，這場活動已經放了3天3夜的鞭炮，其中有一天甚至是從早上10時一路吵到隔日清晨5時，就連凌晨2時許都還在放煙火，根本無法入睡，直到週一（7日）早上7時30分左右才結束，後續恐怕還會影響到上班車潮。

▲蔡英文前往參加艋舺青山宮的遶境活動。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡英文在PO文中提到，艋舺青山宮大拜拜是萬華地區每年一度的盛事，許多在當地出生的外出人都會特地趕回家參與，有些人小時候參加，老了則帶孫子一起來看，相當於是艋舺人的過年，現場十分熱鬧；今年她受邀擔任扶轎官，難得有機會可以和大家直接互動，或許很多人不理解廟宇活動為什麼有這麼多人參加，但只要實際來一趟就會知道原因，「除了宗教上的信仰外，大家同樣出生艋舺，對這塊土地的歸屬感和認同感，是凝聚這麼多艋舺人的重要因素。」

不過，這篇充滿正能量的PO文公開15個小時，底下1628則留言幾乎過半都是在抱怨廟會活動的噪音問題。當地居民留言表示，遶境活動鞭炮放了3天3夜，週末不用上班當然可以支持民間習俗活動，但7日凌晨0時到凌晨3時仍有持續8分鐘以上的煙火，這讓白天要上班的人怎麼休息，詢問警方也只得到「已經勸導、開罰」等回應，但還是沒有解決問題。

▲網友留言抱怨。

「明天（指7日）還要上班，卻要忍受高空煙火跟鞭炮聲一整晚，對了，還有電音嗩吶聲，請問這是傳統文化嗎？沒有法律可以制止嗎？」其他網友也抱怨，別說大人難以忍受，小孩也被吵到無法入睡，最誇張的一次是從早上10時一路吵到隔日清晨5時，鞭炮、煙火放到凌晨2時許，聲音大到連在新北市新莊也聽得到。

此外，活動期間北市消防局接獲市民1999陳情件數就有129件，但派員到場檢查，施放鞭炮、煙火的人早已離開，難以舉發違規。還有網友在PTT爆料，6日晚間8時許打1999會有語音提醒，內容是「台北市民熱線您好，有關遶境活動內容，請洽艋舺青山宮」，可見遶境活動亂象真的掀起一波民怨。

▼遶境活動入夜後依舊很熱鬧。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）