蔡英文任扶轎官贈「紅綾」伴駕青山王：祈求神明繼續保佑台灣！



▲蔡英文參加艋舺青山宮大拜拜。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

台北三大廟會之一的「艋舺青山祭」近日盛大登場，艋舺青山宮6日舉行正日遶境，由總統蔡英文前往擔任扶轎官，她表示：「今天我們都是艋舺人，向青山王獻上『紅綾』當回禮，祈求神明繼續保佑台灣，護佑我們。」

蔡英文6日在臉書表示，艋舺青山宮大拜拜是萬華地區每年一度的盛事。很多艋舺出生的出外人都會從遠處回家。有人從小時候參加，到現在帶孫子一起來，可說是艋舺人的過年。這次自己也在青山宮邀請下，擔任扶轎官。

她表示，廟宇是台灣人生活的一部分，前幾天特別先來一趟，除了幫鹹光餅蓋上青山宮的官印祈求平安，也特別來看「八將團」的練習。青山王的八將，是專屬於青山王的護衛。這些來自各行各業的朋友，都是自發性回來擔任八將，為的就是要感謝青山王庇佑。

在高玉峰團長的帶領下，蔡總統說，很難得有機會可以和大家直接互動，也獻上自己對大家的感謝。很多人可能不理解為何廟宇的活動，會有這麼多人來參加，只要來走一趟就會知道。除了宗教上的信仰外，大家同樣出生艋舺，對這塊土地的歸屬感和認同感，是凝聚這麼多艋舺人的重要因素。

蔡英文說，在今天的祭典中，廟方準備了青山王遶境時供奉的佛手柑送給我，象徵把福氣送給全國人民，「我也向青山王獻上「紅綾」當回禮，祝福遶境順利圓滿，也祈求神明繼續保佑台灣，護佑我們。」

她也提醒，目前國外疫情再度升溫，大家不能鬆懈，出入公共場所要 戴口罩、勤洗手，繼續配合中央流行疫情指揮中心規定，神明有保佑，也要努力拚防疫！