　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

艋舺青山宮鞭炮炸3天！最後一哩路竄火　爐主落淚：別再放了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼艋舺青山宮遶境隊伍經過，環河南路二段民宅7樓竄火警。（圖／讀者提供）

▲艋舺青山宮遶境鞭炮連放3天3夜，今早還疑似因此引發火警，爐主為此淚崩，「別再放了！」（圖／讀者提供）

記者莊智勝／台北報導

台北市萬華艋舺青山宮舉行遶境活動，但卻因深夜時分鞭炮聲不斷引發民怨，昨（6日）進入遶境最後一日，但截至今早7時隊伍仍未全數入廟，響徹整夜的噪音一度讓1999被打爆；除了噪音問題外，今早還傳出遶境隊伍經過、響起鞭炮聲不久後，環河南路二段一處華廈即發生火警，對此，爐主林麗華一度當場落淚，轉身向青山王神轎行禮致歉，並開口要求「大家別再放鞭炮了！」

青山王祭典為期3天，但鄰近大街小巷卻整周炮竹聲不斷，甚至深夜時分都有爆裂聲劃過夜空、擾人清夢；而青山王遶境原定4日、5日夜訪，6日遶境，但截至今早遶境隊伍卻還未全數入廟，甚至在經過環河南路、離青山宮最後一哩路時，一陣鞭炮聲響過後，一旁7層樓華廈民宅突然傳出火警。

對此，爐主林麗華得知火警後當場淚崩，在青山王主轎前落淚哭求原諒，並高喊要求現場眾人「不要再放鞭炮了！」

北市消防局7日清晨6時51分獲報，環河南路二段一處民宅7樓處竄出火光，立即派遣61名人員趕赴現場灌救，並疏散民眾逃生，火勢於7時24分撲滅，粗估燃燒面積40平方公尺，無人受傷，確切起火原因是否與遶境有關仍待釐清。

▼所幸這起火警並未釀成人員傷亡，確切原因仍待火調釐清。（圖／讀者提供）

▲▼艋舺青山宮遶境隊伍經過，環河南路二段民宅7樓竄火警。（圖／讀者提供）

▲▼艋舺青山宮遶境隊伍經過，環河南路二段民宅7樓竄火警。（圖／讀者提供）

▲▼艋舺青山宮遶境隊伍經過，環河南路二段民宅7樓竄火警。（圖／讀者提供）

ET快訊
青山宮遶境鞭炮炸到隔天7點！居民忍19小時打爆1999
「假台大醫」渣男手法曝　172cm美模懷孕：死也不可能放過他
快訊／台積電創513元新天價　台股創新歷史高開盤飆至1423
艋舺青山宮鞭炮炸3天！最後一哩路竄火　爐主落淚：別再放了
快訊／高雄19歲媽產子…阿公太緊張「以為死胎」拎起丟進前鎮河
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

討30萬債務！林口街頭攔車亮鋼珠槍爆糾紛　網：是不是剩我沒槍？

艋舺青山宮鞭炮炸3天！最後一哩路竄火　爐主落淚：別再放了

快訊／高雄19歲媽產子…阿公太緊張「以為死胎」拎起丟進前鎮河

「假台大醫」渣男手法曝　172cm美模懷孕：死也不可能放過他！

「汐止殘暴兄弟」當街殺警　刑大小隊長：從警30年最可怕場景

快訊／放鞭炮釀禍？萬華環河南路2段清晨大火　居民曝有爆炸聲

汐止警「遭刺15刀」奪槍1死1重傷！茅山大師下符　殘暴兄弟落網

172cm美模遭「假台大醫」騙財騙色：我像笨蛋　20萬墮胎費也沒了

Mac掉公車上！調度員竟侵占想洗白　永和店員見「失竊模式」報警

青山宮遶境香客圍觀窗台「雙人倒影」　情侶涉妨害風化警將偵辦

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

討30萬債務！林口街頭攔車亮鋼珠槍爆糾紛　網：是不是剩我沒槍？

艋舺青山宮鞭炮炸3天！最後一哩路竄火　爐主落淚：別再放了

快訊／高雄19歲媽產子…阿公太緊張「以為死胎」拎起丟進前鎮河

「假台大醫」渣男手法曝　172cm美模懷孕：死也不可能放過他！

「汐止殘暴兄弟」當街殺警　刑大小隊長：從警30年最可怕場景

快訊／放鞭炮釀禍？萬華環河南路2段清晨大火　居民曝有爆炸聲

汐止警「遭刺15刀」奪槍1死1重傷！茅山大師下符　殘暴兄弟落網

172cm美模遭「假台大醫」騙財騙色：我像笨蛋　20萬墮胎費也沒了

Mac掉公車上！調度員竟侵占想洗白　永和店員見「失竊模式」報警

青山宮遶境香客圍觀窗台「雙人倒影」　情侶涉妨害風化警將偵辦

鄧紫棋突PO白紗照「掉出深溝」辣翻　網驚：要結婚了？

日職／阪神積極搶陳偉殷　左投之外還有一大關鍵

台股攻破萬四　金管會主委：外資、國內資金都是關鍵

俊逸「歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」　13日小北夜市登場

哈登沒戴口罩「泡夜店撒錢」缺練　火箭新帥：只能說希望他在這

晶圓雙雄衝！台積電515元、聯電51.6元雙創新天價

大媽趁亂丟2枚10元硬幣換百元鈔　老闆嘆：曾誆已付錢被抓包又騙

討30萬債務！林口街頭攔車亮鋼珠槍爆糾紛　網：是不是剩我沒槍？

快訊／高嘉瑜新造型現身！　髮型師一次「喀嚓」20cm原因曝

室內停車位「月租3000元」他傻了！網嘆養車超貴：這價格秒殺

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

社會熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

172cm美模遭「假台大醫」騙財騙色　20萬墮胎費也沒了

即／高雄女陳屍浴室！同居人嚇壞報警

台中墓地深夜大火！彰化人見飄屑屑嚇壞

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

青山宮遶境驚見活春宮　警將偵辦

假台大醫渣男手法曝　美模懷孕：死也不可能放過他！

汐止殺警奪槍1死1傷！茅山大師下符緝凶　殘暴兄弟落網

男友啪2次就分手！15歲少女提告後身亡

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

Mac掉公車！調度員竟侵占　永和店員見「失竊模式」報警

快訊／國1、國3「10分鐘兩事故3傷」

快訊／疑參加遶境！2少年遭毆「染血」丟包中和巷子

更多熱門

相關新聞

青山宮鞭炮炸到隔天7點！居民崩潰

青山宮鞭炮炸到隔天7點！居民崩潰

艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，總統蔡英文6日在臉書PO文分享參與心得，然而，底下的留言卻被民眾灌爆。附近居民抱怨，這場活動已經放了3天3夜的鞭炮，其中有一天甚至是從早上10時一路吵到隔日清晨5時，就連凌晨2時許都還在放煙火，根本無法入睡，直到週一（7日）早上7時30分左右才結束，後續恐怕還會影響到上班車潮。

青山宮遶境驚見活春宮　警將偵辦

青山宮遶境驚見活春宮　警將偵辦

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

台南遶境燒出爆竹危機

台南遶境燒出爆竹危機

蔡英文任扶轎官贈「紅綾」伴駕青山王：祈求神明繼續保佑台灣！

蔡英文任扶轎官贈「紅綾」伴駕青山王：祈求神明繼續保佑台灣！

關鍵字：

艋舺青山宮鞭炮爐主

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

林志穎豪宅開箱！客廳停F1法拉利

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

8樓窗邊跳向雲梯車！男子手滑下墜慘死

剪去20cm長髮！網直呼「超清純」　高嘉瑜：先弄頭髮再整理房間

中信教頭傳異動　林威助接機會大

首波冷氣團？入冬最低溫時間曝　今大雪北北基宜防豪雨

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面