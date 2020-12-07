艋舺青山宮鞭炮炸3天！最後一哩路竄火　爐主落淚：別再放了

▲艋舺青山宮遶境鞭炮連放3天3夜，今早還疑似因此引發火警，爐主為此淚崩，「別再放了！」（圖／讀者提供）

記者莊智勝／台北報導

台北市萬華艋舺青山宮舉行遶境活動，但卻因深夜時分鞭炮聲不斷引發民怨，昨（6日）進入遶境最後一日，但截至今早7時隊伍仍未全數入廟，響徹整夜的噪音一度讓1999被打爆；除了噪音問題外，今早還傳出遶境隊伍經過、響起鞭炮聲不久後，環河南路二段一處華廈即發生火警，對此，爐主林麗華一度當場落淚，轉身向青山王神轎行禮致歉，並開口要求「大家別再放鞭炮了！」

青山王祭典為期3天，但鄰近大街小巷卻整周炮竹聲不斷，甚至深夜時分都有爆裂聲劃過夜空、擾人清夢；而青山王遶境原定4日、5日夜訪，6日遶境，但截至今早遶境隊伍卻還未全數入廟，甚至在經過環河南路、離青山宮最後一哩路時，一陣鞭炮聲響過後，一旁7層樓華廈民宅突然傳出火警。

對此，爐主林麗華得知火警後當場淚崩，在青山王主轎前落淚哭求原諒，並高喊要求現場眾人「不要再放鞭炮了！」

北市消防局7日清晨6時51分獲報，環河南路二段一處民宅7樓處竄出火光，立即派遣61名人員趕赴現場灌救，並疏散民眾逃生，火勢於7時24分撲滅，粗估燃燒面積40平方公尺，無人受傷，確切起火原因是否與遶境有關仍待釐清。

▼所幸這起火警並未釀成人員傷亡，確切原因仍待火調釐清。（圖／讀者提供）