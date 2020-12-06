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奇美醫長照暨失智症照護國際研討會　台日荷共享智慧長照運用契機經驗

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▲奇美醫學中心舉辦長照暨失智症照護國際研討會，以實體與視訊會議方式舉行，邀請國內外長照、失智實務專家學者，分享後疫情時代智慧科技、數位健康與遠距醫療發展趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心舉辦長照暨失智症照護國際研討會，以實體與視訊會議方式舉行，邀請國內外長照、失智實務專家學者，分享後疫情時代智慧科技、數位健康與遠距醫療發展趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

奇美醫學中心12月5日上午舉辦『2020年長照暨失智症照護國際研討會--看見後疫情時代的曙光‧智慧長照運用與契機』，以實體與視訊會議方式舉行，邀請國內外長照、失智實務專家學者，分享後疫情時代智慧科技、數位健康與遠距醫療發展趨勢。

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研討會由奇美醫學中心院長邱仲慶親自主持，與會長官有衛生福利部長期照顧司副司長周道君、台南市社會局局長陳榮枝、中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源及台南市醫師公會副理事長林宏榮等，國內學者有屏東縣衛生局副局長張秀君、台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭等，國外專家有日本沖繩縣中部醫院內科社區保健科副主任高山義浩、荷蘭國立長照創新研發中心資深研究員Henk Herman Nap，希冀在防疫新生活期間導入智慧科技之際，同時整合並開拓醫療與長照優勢，創造長照與健康管理模式的新契機，乃至長照服務量能和照顧服務品質之提升。

台灣已進入高齡社會，失能與失智照顧需求人口逐年增加，然而繼新興傳染疾病疫情蔓延全球，使得全球各國健康照護體系面臨龐大挑戰，服務機構需面臨暫停服務或相對性管制以避免病毒傳播，不僅直接影響高齡長者身心健康，間接對服務機構有相當程度的衝擊，如何在疫情後突圍發展台灣的長照服務模式，提升失能與失智照顧需求者的生活品質成為必須面對的照顧議題。

▲奇美醫學中心舉辦長照暨失智症照護國際研討會，以實體與視訊會議方式舉行，邀請國內外長照、失智實務專家學者，分享後疫情時代智慧科技、數位健康與遠距醫療發展趨勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心長照服務為全面性執行疫情防治，於疫情期間啟動因應機制包含有防疫機制之建置、服務對象與人員健康管理、感染預防及處理與監測三大要項，第一線工作人員除透過網路學習平臺接受感染管制教育訓練以落實防疫措施外，更經由CMedLine APP即時掌握防疫資訊與完成個人檢疫登錄，而服務對象於每次服務介入前以雲端表單進行健康評估等防疫措施，為防疫前線奠定防護基礎。即便防疫須長期作戰，不單是第一線預防，更要讓長照服務者可在原有的生活環境持續享有完善且安心的照顧服務與品質，因此，導入智慧科技為長照服務構築一張防疫生活網，並輔助提供貼近人性化與在地化的照顧服務，遂成為全球長照服務關注的焦點。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，隨著疫情發展需要，促使智慧科技發展與長照間跨領域的合作，導入智慧科技成為樂齡世代的關鍵助力，2020年長照暨失智症照護國際研討會借鏡日本、荷蘭推動經驗，關注失能與失智照顧需求者的身體機能健康狀況與維持生活照顧品質，輔助賦能帶給需求者具尊嚴生活，幫助居家與社區中的失能、失智者維護健康，同時提高照顧品質與效率。

綿密氣泡＋台灣在地蜂蜜好滋味
 

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