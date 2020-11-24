10個月破4萬件！屏東檢舉交通違規案創新高　違停佔2.4萬件

▲屏東縣警局統計檢舉交通違則創新高，籲用路人遵守交通規則，以免受罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據屏東縣政府警察局統計，2020年1至10月民眾檢舉交通違規案達4萬零787件，創歷年新高，警方籲請用路人開車上路，遵守交通規則，以免荷包失血。

由於行車紀錄器、手機普及，民眾檢舉交通違規案件大幅攀升，其中以違規停車2萬4787件、轉彎或變換車道未顯示方向燈9897件及不依標誌標線號誌指示行駛8746件位居前3，扣除檢舉要件不合規定、照片模糊或違規態樣不明確等案件，計舉發3萬6432件，

警方提醒用路人，如需（臨時）停車時，需看當時道路有無繪設紅、黃線，勿貪圖一時之便併排（臨時）停車，以免引發交通事故；行駛時如需轉彎或變換車道，須提前顯示方向燈且持續至動作完成，以警示後方車輛行車動向，常見車輛僅閃爍一次方向燈即變換車道，遇此情形均依未顯示方向燈遭到舉發；行駛車道如繪設有轉彎箭頭，代表該路口為轉彎行為需顯示方向燈以免違規。

縣警局長李文章表示，警方審核檢舉案件均採取最嚴謹審核標準，檢視檢舉人提供資料是否符合規定，時間地點有無錯誤、檢舉日距違規日有無在7日內、違規態樣是否符合「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條得以勸導代替舉發等情形，查明違規屬實後才會開罰，在此呼籲民眾上路時請依道路標誌標線號誌指示行駛，遵守交通規則以維護行車安全。

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