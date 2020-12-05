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美印太司令證實　解放軍成功試射「航母殺手」彈道飛彈

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▲▼東風-21中程彈道飛彈,東風-21D。（圖／路透社）

▲東風-21D反艦彈道飛彈，是世界上第一個反艦彈道飛彈。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）指出，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在一場國際安全論壇中受訪時表示，解放軍已成功試射有「航空母艦殺手」之稱的反艦彈道飛彈。除了首度證實解放軍擁有反艦彈道飛彈，也向即將上任的拜登政府呼籲，正視中國軍力威脅。

羅金指出，戴維森在2020年哈利法克斯國際安全論壇進（2020 Halifax International Security Forum）受訪時表示，中國軍隊已經遠超過單純捍衛領土的戰略，現在正進行能夠實戰、甚至是遠離中國沿海地區作戰的目標。

戴維森強調，在中國國家主席習近平的領導下，中國建立先進武器系統、平台與火箭部隊，以美國未能充分反應的方式，改變戰略環境。

戴維森表示，中國在軍事現代化取得巨大進展，中國今年將測試更多飛彈，包括常規武器與核武在內，試射的數量將超過地球上所有國家的總和。

戴維森首度證實，解放軍成功試射對移動船隻的反艦彈道飛彈，美方多年來一直清楚，中國在追求可以攻擊移動目標的能力。被問及這項設計是否針對美國航艦，戴維森表示，「相信我，他們正在瞄準所有目標」。

▲▼ 美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）。（圖／達志影像／美聯社）

試射反艦彈道飛彈是解放軍夏天以來大規模聯合軍事演習的一部分。反艦彈道飛彈有「航空母艦殺手」之稱，可以遠距威脅美國最重要的海軍資產。

戴維森指出，中國飛彈與火箭部隊對區域帶來「極大不對稱性」，對從南韓、日、台灣、東南亞的第一島鏈構成強烈威脅，應該在具戰略地位卻很脆弱的區域及關島，整合防空與飛彈防禦。

羅金在專欄中呼籲，拜登政府將發現，要對抗中國軍事戰略，尤其是在亞洲，將是高複雜、高成本、高風險的工作，「但拜登政府別無選擇」，只能著手進行，因為現狀正在改變，對於拜登而言，最好的第一步是任命一位了解此威脅本質和急迫性的國防部長。

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