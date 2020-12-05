俄對中出口100具VK-2500PS-03「渦輪發動機」　米-171性能大提升

▲俄對中出口的VK-2500PS-03渦輪發動機，將用於米-171直升機。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯聯合航空製造集團公司新聞處發布消息指出，俄羅斯將在2021-2022年向中國出口大約100具用於米-171直升機的VK-2500PS-03渦輪發動機。VK-2500發動機項目主管葉夫根尼•普羅達諾夫表示，「我們生產的發動機受到國外客戶的信任。這是一款可靠的現代高科技發動機，可在複雜條件下使用。」

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導， 當中國獲得適航證書之後，雙方就簽署了2021-2022年對中出口大約100具VK-2500PS-03發動機的合約，目前，VK-2500各型發動機的年平均產量為300具，未來計劃將產量提高到500具。

VK-2500PS-03發動機是VK-2500發動機最新改進型，可為「米」、「卡」系列直升機提供動力。VK-2500PS-03發動機大修間隔是同款其他型號發動機的2倍，可在零下50ºС - 零上60 ºС溫度範圍內、海拔6000米高度正常使用。

米-171直升機是Mi-8直升機的改良版，從1988年開始研製，於1991年投入生產，主要是用來執行航空運輸、客運、搜救及救援任務，載客量為20至26人，擅長於氣候極差、地面能見度低的情況下在高原地區安全飛行與著陸。

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