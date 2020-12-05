擬科學鑑定無輻射明年開放核食？　江啟臣：沒能力管理就別開放





▲江啟臣、馬英九出席「艋舺青山宮-靈安尊王聖誕千秋暗訪夜巡祭典」。（圖／記者莊喬迪攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文拒絕辯論萊豬爭議，明年可能在科學鑑定無輻射的情況下研議開放日本核食，國民黨主席江啟臣5日受訪時表示，沒有能力做好管理，就不要輕易開放進口。

駐日大使謝長廷先前提出科學鑑定沒有輻射就應開放核食進口，外界質疑僅靠科學鑑定不夠，對此，江啟臣強調，類似說明或說法都不是第一次，重點是政府要如何讓人民安心，核食與萊豬是同樣問題，蔡總統一樣說要有科學證據、國際標準，但問題在於開放以後的管理。換句話說，如果沒有能力做好管理，就不要輕易開放進口，讓人民安心是做為國家元首、執政黨最大的責任。

對於日方是否已針對核食進口問題與國民黨討論？江啟臣表示，他並未接到日方正式聯繫，也不清楚是否找過其他委員，但日方的確關心核食進口解禁問題，從禁止日本核災食品進口以來，日方就陸續表達關切，包括4年前台日國會議員訪問團赴日時都在討論，這並不是新議題。

江啟臣話鋒一轉，指出萊豬的問題也是，只是令人不解的是，蔡政府已經執政超過4年，處理舊問題還是用這麼粗糙、草率、不負責任的方式，同樣的，接下來關於日本核食問題，呼籲蔡政府可以早一點做好相關準備，台灣與其他政府應早點好好的去談、去準備，最重要的是要讓人民能夠安心，不要讓人民擔心。

江啟臣說，蔡政府非常清楚問題在哪裡，就不要閃躲、逃避，好好讓人民了解，到底政府要如何處理這一個複雜的問題？他指出，蔡總統自己都說這是一個複雜的問題，既然複雜就應勇敢、負起責任的、清楚的面對人民的擔憂與疑慮，告訴人民要怎麼處理，而不是以現在這種逃避、推卸責任、甩鍋的態度面對大眾。

至於傳出AIT不滿國民黨一系列的反萊豬行動，江啟臣批評，執政黨不要扭曲國民黨是反萊豬、歡迎美豬，立場相當清楚，且他並未收到任何來自AIT的反映，外界如果惡意造謠，執政的蔡政府應該要趕快處理。

關於萊豬辯論問題，主席則表示，已經提很久了，從8月28日蔡總統一紙行政命令、一場記者會宣布要開放萊豬以後，國民黨就已經提出相關要求，包括蔡總統應到國會進行國情報告。如果連這個都不想做，就應該與在野黨主席好好辯論，才能讓人民清楚了解她是如何做這個決定的。