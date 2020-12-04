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夫因病驟逝妻兒3人頓失依靠　桃警伸援贈奠儀暫解困境

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▲桃園市陳姓男子上月因病過世，留下陸籍妻子與一雙年幼子女3人，陸妻無經濟能力，家中經濟陷入困境，大園警分局新坡所警員廖僩文、黃光暐3日晚間致贈奠儀，暫助解決困境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子上月因病過世，留下沒有經濟能力的妻子與一雙年幼子女，大園警分局新坡所警員廖僩文、黃光暐3日晚間致贈奠儀，暫助解決困境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區陳姓男子因病無法工作，靠低收入戶補助與妻子打工勉強維持生計，陳男上月不幸病逝，因妻子未領有國籍身分無法續領低收入補助，生活陷入困頓，大園警分局員警在處理陳男死亡案時獲悉陳妻一家3口狀況，3日晚間主動趕往捐贈奠儀，盼暫解生活困境，陳妻感謝不已，觀音區崙坪里里長梁興明說，已以2名小孩名義協助申請一級低收入戶補助與喪葬補助費等，解決其眼前難關。

大園警分局指出，57歲的陳姓男子罹患心臟病、腎臟病等慢性疾病，需靠洗腎維持生命，最近2年無法工作，僅靠市府低收入戶補助與陸籍曾姓妻子打工勉強維持生計，上週陳男突然病逝，員警處理陳男死亡案件得知家庭狀況不佳，乃決定盡一己之力給予協助。

3日晚間，大園警分局新坡派出所警員廖僩文、黃光暐趕往陳妻住處致贈奠儀，希望能暫時協助陳家度過眼前幾乎斷炊難關；陳妻指稱，丈夫在十餘年前至大陸開小吃店，因此兩人相識並結婚生子，2年前因罹患心臟病、洗腎等慢性病，還必須洗腎無法工作，後來一家人從大陸返台定居，每月僅靠低收入戶補助每月8千元，她因未取得國籍身分，後來擔任美甲業學徒，每月有1萬元薪水，一家四口勉強度日。

陳妻還說，因未取得中華民國身分證，丈夫過世後無法續領低收入戶補助，小孩還在念書，家中經濟頓時陷入困境，連先生後事都無親友幫忙處理；2名員警則說，因處理陳男因病死亡案件，發現陳男家境貧寒，留下妻兒共3人難以度日，因此決定自掏腰包致贈奠儀，以棉薄之力幫助陳家度過難關。

觀音區崙坪里長梁興明表示，里辦公室獲悉陳男過世後，已主動協助陳妻幫忙申請喪葬補助，並向市府爭取將陳男骨灰暫厝在蘆竹區公立納骨塔，此外，他也以小孩名義向市府申請低收入戶補助，2個小孩每月可領取約8500元補助，解決陳家眼前難關。

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