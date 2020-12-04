「中國沒主動挑起戰爭」　華春瑩酸美國好戰：建國250年僅16年沒打仗

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

美國最高情報官員、國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）3日投書《華爾街日報》指稱，中國是二戰以來「對美國與全球自由民主的最大威脅。」對此，中國外交部發言人華春瑩以千字反駁，並表示中國從來沒有主動挑起過一場戰爭，也從來沒有侵犯過別國一寸領土，更反酸美國建國近250年以來，只有16年沒有打過仗。

針對雷克里夫的文章，華春瑩今（4）日在記者會上以1,037字反駁，指出美國家情報總監的文章只是起了一個聳人聽聞的標題，通篇都沒有拿出任何真憑實據，只是繼續重複著謊言和謠言，對中國極盡污衊和抹黑之能事，大肆渲染「中國威脅」，可謂是美國政府有關部門一段時間以來炮製的又一篇「謊言大雜燴」。

華春瑩說，中華人民共和國成立70多年來，從積貧積弱的國家發展成為世界第二大經濟體，靠的是和平發展而不是殖民、侵略和擴張，而中國8.5億貧困人口已經成功脫貧，對全球減貧貢獻率超過70%。她還引述經合組織（OECD）最新報告說，2021年中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率將超過1/3。

華春瑩稱，「自1990年以來，中國軍隊累計參與聯合國維和行動26項，派出維和人員4萬餘人次，是安理會五常中派出維和部隊最多的國家，而且中國維和部隊所到之處都得到當地各界的肯定和讚揚，為促進當地和平穩定做出了積極貢獻。」

「中國從來沒有主動挑起過一場戰爭，也從來沒有去侵犯過別國的一寸領土。」華春瑩表示，中國大陸始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者，然而近來美國在大搞單邊主義，毀約退群，破壞多邊主義和國際合作，重拾冷戰思維，鼓吹大國競爭，大肆升級核武庫，加劇全球的戰略失衡。

值得注意的是，華春瑩提到，美國建國後近250年的歷史中，僅有16年沒有打仗，堪稱是世界史上最好戰的國家，「在聯合國190多個成員國中，只有3個沒有同美國發生過戰爭或者沒有受到過美國的干預。」

「近期，有一些美國媒體和專家學者更是公開表示，在地緣政治上對美國構成最大威脅的不是別人，恰恰是美國自己。」華春瑩說，中國威脅的是美國為所欲為、肆無忌憚干涉他國內政、損害別國主權安全發展利益的自由，她相信會有越來越多的國家站在歷史正確的一邊，站在公平正義的一邊。

事實上，美國國家情報總監雷克里夫3日於《華爾街日報》發表評論稱，情報清楚顯示，北京政府打算在經濟、軍事與科技上主導美國與其他世界國家，構成了美國現今最大的威脅，也是自二戰以來對全球民主自由的最大威脅，而中國的經濟間諜手段包含搶奪、複製與替代，先竊取並複製美國企業的智慧財產，接著在全球市場上取代美國。

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