全國消防「全方位檢視救災安全」　桃市5年強化救災軟硬體設施

▲桃園市政府消防局4日承辦全國消防研討會，會中強調提升災害現場軟硬體設施等，會後大合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局4日承辦全國消防研討會，內政部消郎防署邀集各縣市消防單位列席，會中針對火場安全機制、指揮官思維與戰術運用、災害現場幕僚作業、熱顯像儀的使用等議題進行專題演講，桃園市消防局長謝呂泉指出，桃市消防局在市長鄭文燦支持下，5年來已汰換124輛消防車，各分隊添購美式消防梯與熱顯像儀等，全面提升救災軟硬體設施，確保第一線同仁救災安全。

這項全國消防研討會4日上午在八德防災教育館舉辦，有來自全台縣市消防局代表約150人參與，研討主題包括指揮官、救災幕僚、入室小組、緊急救援小組（RIT）及事故安全官（ISO）等不同角色在災害現場需注意安全事項，透過研討會討論災害現場各面向所面臨的困難及挑戰。

▲桃園市政府消防局4日承辦全國消防研討會，會中強化火場救災安全演練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

研討會針對火場安全機制、指揮官思維及戰術運用、災害現場幕僚作業、緊急救援小組的運作、熱顯像儀的使用及限制及安全官運作模式、風險評估方法等議題進行專題演講，透過分享救災安全，讓確保消防人員在救災現場尚有最正確的救災觀念與技術。

▲桃園市政府消防局4日承辦全國消防研討會，會中示範火場救災與救護操演。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝呂泉指出，鑑於近年消防人員在災害現場事故頻傳，為強化消防人員於災害現場安全，在市長鄭文燦支持下，桃園市消防局全力改善消防人員在災害現場安全，在硬體上，最近5年已陸續汰換124輛消防車，各分隊均添購美式消防梯與2台熱顯像儀，外勤同仁完成配發2套消防衣、1具空氣呼吸器面罩與救命器，建置完整清洗保養機制。

軟體方面，除辦理全局外勤同仁火場安全訓練、大隊幕僚訓練、高階指揮專班訓練，更開辦全亞洲首創之事故安全官訓練，將三層安全觀念逐步建置完整，期望透過研討會，讓各縣市都能學習更完善的救災安全機制。

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