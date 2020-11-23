等紅燈「滑手機10秒」遭警攔！女騎士拒檢挨罰萬元…提告獲免罰

▲孫女7月間騎機車等停紅燈時拿出手機查看，遭警認為有礙駕駛安全，示意停車盤查。（圖／資料照）

記者徐愷昕／台北報導

孫姓女騎士7月間在台北市一路口等停紅燈時，拿出手機查看有無未接來電，員警見狀，認為她「滑手機有礙駕駛安全」，要求孫女停車受檢，但她不予理會，逕自騎車離開，因此遭開罰1萬元並吊扣駕照6月。孫女不服提告抗罰，台北地院最後判她免罰。

孫女7月9日傍晚騎車在北投區大度路3段與立德路口處等停紅燈時，拿出手機確認有無未接來電，很快便將手機收回包包，不料卻遭附近執勤員警看到後，認定她「使用行動電話有礙駕駛安全」，遂依違反「道路交通安全處罰條例」要求孫女停車受檢。

不過孫女抬頭見到警察後，並沒有停靠路邊接受稽查，反而在綠燈亮起時直接催油門離開。對此，員警認定孫女因拒絕停車接受稽查而逃逸，開單舉發，台北市交通事件裁決所認定孫女違反處罰條例，裁罰她1萬元並吊扣駕駛執照6個月。孫女收到紅單後不服挨罰，怒提起行政訴訟。

法庭上孫女主張，當時她沒有酒駕或重大違規，所以不確定員警示意叫她停車盤查，且倘若她真的有逃跑企圖，為何要等到綠燈才騎走，最後也強調，自己拿出手機僅是一時性看有誰撥電話給她，根本沒有影響交通，聲明請求撤銷原處分。

值勤員警則辯稱，他從人行道走向孫女攔停稽查時，孫女這才抬頭發現並收起手機，接著他就以明確手勢、口頭告知對方停車受檢，但孫女見號誌燈轉綠後未停靠路邊，反而直接行駛逃逸，最後他在考量其他用路人行車安全的情形下，才依法向孫女開罰。

士林地院審理時勘驗案發時員警的密錄器，發現孫女停在機車車潮的中央位置，距離員警有相當的距離。且當員警要求孫女靠旁邊停車，孫女回答「不要」、「那麼多人你都不叫，你叫我幹嘛」，員警再次要求孫女停車，不過，此時號誌轉為綠燈，孫女騎車離開。

法官認為，縱使孫女有拒絕員警攔檢而逕行離去的行為，但「逃逸」應該是指停車受檢後，消極不配合出示證件，或不提供可查知行為人確實身分的文件或資料而離去現場，故認定孫女並不符合逃逸要件，加上她在冗長且靜止的車陣當中，持手機的行為僅短短不到10秒鐘，也在轉綠燈前12秒時就放下手機，審結判處撤銷原處分，孫女免受罰。

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