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新娘結婚夜遭夫「強驗貞操」！親友團竟站一旁錄影　施暴影片曝光

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▲▼下流！新娘遭夫家扒開雙腿「驗貞操」 老公有性侵前科…影片瘋傳。（圖／翻攝自YouTube）

▲新娘洞房夜遭夫家開腿「驗貞操」。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

烏茲別克日前發生一起荒唐的婚禮，一名新娘在婚禮結束後的新婚之夜，突然遭到新郎及新郎家屬壓制在地，強行脫下她的褲子一邊錄影一邊「驗貞操」，使她的身心靈受到很大的創傷，更扯的是男方事後還把影片散布到網路。新娘的父親知情後非常憤怒，並指控新郎一家的行為，完全是為了勒索錢財。

綜合外媒報導，事件發生於今年10月7日，地點位在烏茲別克花剌子模州（Khorezm）烏爾根奇市（Urgench）。新郎當天上午才與新娘舉辦婚禮，當天晚上就拿「懷疑不忠」為理由，在家人的協助下硬脫新娘的褲子，接著戴上手套「強行驗貞操」，旁邊還有人錄影拍下全程。

▲▼下流！新娘遭夫家扒開雙腿「驗貞操」 老公有性侵前科…影片瘋傳。（圖／翻攝自YouTube）

▲新娘洞房夜遭夫家開腿「驗貞操」。（圖／翻攝自YouTube）

影片今年11月在各大影音平台曝光，可以看見其實新娘一開始有抵抗，只是眼看男方的親友團實在太多了，加上新婚丈夫也是動手的其中一人，最後放棄抵抗任由新郎親友動手，等到一切塵埃落定後，穿起褲子情緒低落地蹲在一旁，場面相當讓人難受。

新娘的父親努里丁（NuriddinRakhimov）知情後，大罵新郎一家人行為可恨外，也爆料對方完全是有預謀的勒索錢財，否則鄉下村莊三更半夜誰會準備好醫用手套，影片在他們表達無法支付約新台幣13萬元「贖金」後，也被對方外流到網路。

當地警方表示，影片中先後共出現的9名涉案人，目前已經全部逮捕並帶回警局調查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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