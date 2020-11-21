爽當大富婆！「4星座女」2021年將賺翻...數錢「作夢都會笑」

▲明年4星座女會因為貴人相助、升職加薪等理由賺大錢。（圖／取自免費圖庫／pexels）



實習記者陳妙津／綜合報導

2020受疫情衝擊，不少人生計受到影響，只能寄望來年運勢能帶來財運。搜狐網「花間雨屋星座」近日即公布，4個星座的女生，有望在2021年抓到商機發大財，成為好命大富婆！

省吃儉用金牛女：

如果花錢似流水，算賺得多也不會變有錢，而擅長賺錢又秉性節儉的金牛女可望在2021年變成小富婆，因為她們懂得避免不必要的開銷，不花冤枉錢，才能享受真正的財富自由。

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▲金牛女在2021年將真正財富自由。（示意圖／pakutaso）



盡責加薪處女女：

許多人在職場上遇到困難都會選擇消極放棄，但認真的處女女卻會盡心盡力想辦法將問題解決，越戰越勇，不到成功絕不罷休，因此2021年升職加薪的機會不會少，也會得到上司重用。

嗅到商機射手女：

機會往往轉瞬即逝，及時把握才能翻轉人生。反應靈敏的射手女在2021年能搶先他人嗅出商機，一下子就抓住機會，在他人還沒反應過來的時候，早就賺上一桶金。

▲反應靈活的射手女會把握商機發大財。（圖／pakutaso）



貴人相助雙魚女：

雙魚女本身沒有特別上進，而是知足常樂，覺得錢夠用就好。但在貴人相助下，就算不特別努力，都能輕鬆獲得機遇發大財，在2021年喜成小富婆。

▲雙魚女有貴人相助，就算不怎麼努力，也有賺錢好機運。（圖／pakutaso）