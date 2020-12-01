載客戶試駕保時捷時速飆150公里　超狂業務下場曝光... 網卻歪樓

▲廣東超狂保時捷業務帶客戶試駕新款電動車。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸廣東省中山市一名保時捷汽車業務，上月30日帶客戶試車，沒想到，他在限速50公里的一般道路上，猛踩油門，一度狂飆到150公里。由於客戶在一旁記錄過程，事後還將影片上傳網路，最終導致這名汽車業務被吊銷駕照，並且罰款2000人民幣，約台幣8.6萬元。

《澎湃》新聞曝光這段影片，客戶就坐在副駕駛座，用手機紀錄汽車業務試車過程，一開始，車輛還緩緩前進，業務一邊開車一邊解釋車輛特色。由於前方都沒有車輛，沒多久，就看到影片中的保時捷車速越來越快，時速一度超過150公里。

▲保時捷業務在一般道路狂飆時速150公里。（圖／翻攝澎湃新聞）

此事也在微博引起話題，有人譴責業務違法，「公共道路上這樣玩，出點意外他擔得起嗎？」、「這銷售回家過年吧，別幹了！」但也有網友歪樓，表示「雖然這樣不好，但看這提速是真想買」、「發動機聲音真好聽」等，被汽車的性能所吸引。

還有眼尖的網友發現，業務測試的寶藍色保時捷，正是該公司推出的首款全電動汽車Taycan，名字的寓意為年輕活潑的駿馬，去年下半年已開始在中國大陸銷售。據官方數據，Taycan時速從0加速到100公里僅需3.5秒，加速時間為3.5秒，續航里程達500公里。

▲保時捷業務遭吊銷駕照並罰款。（圖／翻攝澎湃新聞）