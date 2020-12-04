彰化好物購強勢上架！縣府率產業跨電商平台　5大主題吸睛擴商機

▲彰化縣府攜手電商平台東森購物，啟動「彰化好物購」。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府結合工策會與東森購物，自12月起於ETMall開設「彰化好物購」專區，今(4)日於縣府中庭召開「彰化好物購」電商行銷記者會，縣長王惠美說，縣內在地優質產品透過電商旗下完整通路，提高整體經濟效益，預估可帶來超過億元銷售商機，創造消費者、彰化、廠商三贏的佳績。

活動現場有來自26鄉鎮的農會及各地廠商，從穿戴的紡織業到彰化優纖的食品蔬果業者，應有盡有，甚至還有旅遊及五金等不同產業，可說是網羅了食衣住行育樂，目前有200餘家廠商加入，據統計光是11月在東森購物平台創下超過7位數銷售額，12月推出後預計將可繳出一張漂亮的成績單。

王惠美表示，感謝在地廠商熱烈回響，新成立的「彰化好物購」專區蒐羅了彰化數百種商品，自12月1日起至4月30日為期150天，將推出：一、「美好彰化 食在好味道」、二、「安居彰化 生活好方便」、三、「彰化優鮮 精選農特產」、四、「健康彰化 美麗新生活」、五、「樂活彰化 一遊未盡」等五大行銷主題，不僅一次網羅食衣住行育樂等各大產品，還將展開全面性宣傳曝光，讓更多消費者方便買到彰化精選好物。

王惠美指出，今年電商逆勢成長，不受疫情影響，商機大爆發，而彰化縣是中小企業原鄉，其中不乏許多業界隱形冠軍，為了推廣在地優質產品，並讓隱形冠軍持續發光，縣府積極協助更多在地廠商透過數位轉型、從實體通路轉入虛擬通路，搭配行銷策略與媒體曝光等方式，要讓更多消費者看到彰化優質產品，更鼓勵廠商趕緊加入電商平台的行列。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元表示，商家在東森購物ETMall「彰化好物購」專區上架，可享有「免費宣傳行銷」，東森購物將整合集團宣傳資源，幫助商家整合曝光及東森幣加碼回饋，消費者自即日起在12月底前下單投注100枚東森幣，即可參加TOYOTA汽車抽獎、明年1月底前下單天天抽國際觀光酒店、月月加碼抽五星觀光列車「環島之星」，還有Air pods、吸塵器、電子血壓計等好禮享不完好康活動。

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