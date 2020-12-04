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台灣何時打新冠疫苗有差　專家：明年逾7月才打「意義不大」

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▲▼疫苗。（圖／路透）

▲新冠疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗研發陸續傳出捷報，英美等國也宣布規劃接種，但台灣何時可以取得、施打疫苗，衛福部長陳時中昨日拋出明年3月到6月的時間。國內專家則表示，台灣打疫苗若能在Q2拿到是理想，若超過7月以後才取得疫苗、施打「意義就不大」，恐怕在國際陸續解封時面臨困境。

國家衛生研究院研究員、前疾管局長蘇益仁今（4）日出席腸病毒防治國際合作紀實成果展暨新書發表活動受訪表示，全球疫苗生產都陸續在領先，有幾個大廠都已經拍定時程，然而數量卻是大問題。以輝瑞／BNT疫苗來說僅有2千萬至5千萬劑，到12月也是給英國、美國接種，另新加坡也有分到一部份，其他國家就很難取得。

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蘇益仁說，目前大家認為比較重要、疫苗普及的時間點是明年Q1（1~3月），這個階段全球應該有5億到10億劑，但可以想見仍以歐美為優先。接著Q2（4~6月）應該至少會有20億疫苗出來，包含日本等有錢國家會接著完成接種。我們如果第一季很難取得，要挑戰的就是4~6月，如果7月以後會有更多疫苗廠加入生產，全球大部份國家都可以打到，疫苗反而過剩，且屆時才打的意義不大。

▲▼國衛院「一步一腳印 腸病毒防治國際合作紀實」成果展暨新書發表會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國衛院「一步一腳印 腸病毒防治國際合作紀實」成果展暨新書發表會，蘇益仁（右二）、林奏延（右三）出席。（圖／記者洪巧藍攝）

蘇益仁分析，第一季打完疫苗的歐美國家一定會陸續解封經濟、商務、旅遊等活動，變成全球跑，屆時台灣境管應該如何執行？沒有打疫苗也無法出國，這都是大問題。像日本希望在6月以前100%人口打疫苗，才能舉辦奧運，台灣屆時也可能因為沒有疫苗，面臨選手是否能出賽、民眾可否前往觀戰等困境。屆時已經不是台灣政府要決定怎麼做的問題，而是國際間會開始自訂旅遊疫苗護照。

至於國產疫苗發展，蘇益仁指出，預期可能得到明年6、7月才能製造出來並且緊急授權，台灣若順利取得足量國外疫苗並於明年4至6月接種，等國產疫苗問世就不會有太多人去打，成為相當的挑戰；而國產疫苗唯一可以走下去的情境，則是到通過緊急授權時台灣還買不到疫苗或者數量不夠的情況，出來接手。

國衛院董事長林奏延則說，現在是「得疫苗者得天下」，一定要支持三家國產疫苗。他解釋，目前還不瞭解疫苗效果會維持多久，且若新冠病毒流感化，可能每一到兩年就得施打疫苗，不能一直仰賴國外採購，要有國產疫苗銜接；此外，新冠疫苗也可以成為外交重要一環，建議政府的經費應該一半用來買國外疫苗、一半支持國產。

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