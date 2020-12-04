呱呱包才排第2！頂呱呱店員曝「私藏菜單」：吃過回不去了

▲「椒麻一口翅」是原PO心目中的第一名。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／劉維榛報導

說到頂呱呱，不少人直接聯想呱呱包、甜甜包或是地瓜薯條！一名女網友自稱是頂呱呱店員，表示心中第一名私藏名單，反而是「椒麻一口翅」，喜歡吃辣的人絕對必吃，麻中透爽讓人一口接一口，也適合當下酒菜。文章曝光後，底下網友則大推「呱呱包+雪泥紅茶，看劇必備幸福組合！」

一名女網友在《Dcard》透露，每當聽到朋友只去某速食店覓食，讓她直呼心痛，因此萌念整理出自家的神級懶人包，其中第一名為「椒麻一口翅」，原PO大推給敢吃辣的人，屬於很麻又爽的辣．適合當下酒菜享用，而套餐加購價為39元，CP值爆棚。

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第二名則是「呱呱包」，原PO解釋，內容物是雞皮包香菇糯米飯與瘦豬肉，吃起來就像是油飯一樣；第三名則是「地瓜薯條」，產地來自台南，但可惜的是沒有提供梅粉，但仍讓原PO大讚，「上班其實很多都吃到膩了，但這三個我可以吃一輩子。」

另外，原PO也分享神秘點餐法，包括套餐內的甜甜包可換成「雞脖子或阿勇雞塊」；原味雞塊分為腿、胸、背，可以自行挑選部位；可以單點雞脖子、原味雞塊、小辣味雞塊，都是用秤重計算。

由於頂呱呱有分獨立店跟複合店，複合店就是旁邊有美國功夫茶可以喝的，且有推出限定的炸雞重量餐與雞塊愛好者，適合愛吃肉的消費者們。最後，原PO也特別澄清，炸雞之所以看起來黑黑的，「是因為有加入黑胡椒粒醃漬，而且是單層裹粉製作」，強調並非沒換油導致。

▲甜甜包有葡萄乾，口感像炸銀絲卷。（圖／記者蕭筠攝）



▲原PO說，紅茶雪泥就是奶茶冰沙。（圖／ETtoday資料照）



文章曝光後，底下網友驚回，「自從被店員推了一次椒麻一口翅之後，我們全家都回不去了，超級好吃的，不知不覺吃一堆，雖然我吃太多會落屎」、「呱呱包+雪泥紅茶，看劇必備幸福組合」、「超喜歡頂呱呱，可惜分店很少」、「以前打工超愛吃，而且自己炸剛出爐最讚」、「我喜歡咖哩小雞塊，以前路過都會嘴饞買來吃，可惜停賣很久了」。