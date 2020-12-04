LIVE／境外移入+4、長榮機組列管急轉彎　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

國內今日新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明病例情況。另外，長榮航空因多名空服員違反檢疫，昨晚一度公告空服員改由疾管署列管，後來更正通知實施日期未定，針對此議題，指揮中心也將在記者會做出回應。

根據指揮中心統計，國內目前累計690例確診，分別為598例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、570人解除隔離、其餘住院隔離中。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。