欠10萬遭「虎鉗夾爛肉」！景美虐殺血案主嫌羈押　3共犯交保候傳

▲鄭男遭虐打後重傷休克，遭潘嫌等人載往萬芳醫院丟包。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市文山區景美1日深夜發生一起虐殺血案，鄭男（24歲）疑似賭博欠下10萬元債務，遭到當地幫派潘姓、劉姓、趙姓（均18歲）及顏姓（33歲）成員討債，並相約在景隆街堂口辦公室談判，不料鄭男才走進2小時，凌晨1時許就滿身是血被抬出，還被丟包在醫院，最終傷重不治。檢警複訊後，潘嫌於今（4日）晨羈押禁見，劉、趙、顏3嫌則分別以1萬元至3萬元交保。

警方調查，死者鄭男在三重某檳榔攤上班，疑似因賭博而積欠潘嫌10萬元債務，1日深夜11時雙方約在景隆街幫派堂口談判，不料鄭男一進入室內隨即被綑綁在椅子上，遭T字拐一陣毒打，潘嫌甚至還持虎頭鉗夾掉鄭男手臂、大腿內側肌肉，殘忍行徑宛若酷刑；短短2個小時後，鄭男就已血肉模糊，因不堪虐毆雙眼翻白上吊當場休克，潘嫌眼見情況不對，這才夥同其他共犯將鄭男抬出，並載往萬芳醫院急診室丟包，但鄭仍因傷勢過重，於2日凌晨2時即宣告急救無效死亡。

▲鄭男因10萬元賭債遭虐毆致死。（圖／翻攝當事人臉書）

事後院方通報警方到場處理，員警立即攔截尚未逃離的劉、顏2嫌，2人始供出凌虐過程；而潘嫌及趙嫌自知難逃法網，分別於2日凌晨3時許、中午時分主動赴警所投案，警方訊後依故意殺人罪移送北檢複訊，潘嫌今晨遭裁定羈押禁見，而劉、趙、顏3嫌則是分別以1萬至3萬元不等交保候傳。

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▼潘嫌今晨遭裁定羈押禁見，其餘3嫌則交保候傳。（圖／記者張君豪翻攝）