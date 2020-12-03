快訊／景美驚傳虐殺案！男深夜走進民宅…2小時後滿身血送醫不治

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市文山區景美一名年僅24歲的鄭姓男子驚傳遭人虐殺。警方初步調查，鄭男疑似與地方幫派有糾紛，1日深夜11時許走進景隆街一處民宅，隨即遭到4名年約18歲的青年男子虐毆，短短2個小時後即渾身浴血、送醫搶救，但因傷勢過重，2日凌晨2時即宣告不治死亡。目前詳細案情為何，警方正調查釐清中。

文山二分局偵查隊長蔡致然指出，經初步了解，死者鄭男與主嫌潘男疑似有10萬元的債務糾紛，1日深夜11時許鄭男走進民宅，2日凌晨1時20分左右即被潘嫌抬出，當時鄭男已經滿身是血、奄奄一息，隨後潘嫌與其他共犯將鄭嫌載往醫院丟包，凌晨2時10分許鄭因傷重宣告不治死亡。

經初步檢傷，鄭男四肢有明顯瘀血、外傷，研判應是休克死亡，但確切死因仍待查。蔡致然表示，警方在現場查獲塑膠T字管、老虎鉗等凶器，初步了解，嫌犯應無幫派身分，但警方不排除任何可能，目前全案已報請北檢偵辦，並建請羈押，同時擴大偵查是否有無共犯，警方將深入查證、釐清始末。

▲鄭男當天深夜走進景隆街一處民宅，疑似遭人虐毆致死，目前警方已在現場拉起封鎖線。（圖／記者張君豪攝）

▼鄭男被載往醫院丟包，當時他已奄奄一息；警方事後迅速偵破，並將潘嫌等人逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

