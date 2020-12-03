新竹區漁會打造漁民教育推廣中心　全新交流學習環境

▲新竹市長林智堅出席新竹漁港漁民教育推廣中心啟用典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市府出地、新竹區漁會出資興建的新竹漁港漁民教育推廣中心今啟用，占地約314坪，一樓搬進在地信仰中心觀音亭，二樓還有教室，可作為漁民教育訓練、在地學生免費課業輔導、學習繪畫、書法等才藝地方。新竹市長林智堅表示，感謝新竹區漁會用心與努力，造福在地居民，另外，自他上任後，投入超過15億元建設南寮地區，南寮建設不會停，會一直持續下去。

新竹區漁會漁民教育推廣中心今啟用，新竹市長林智堅、立法委員柯建銘、新竹市議員劉康彥、陳建名、李研慧、曾資程、彭昆耀、新竹區漁會理事長彭木生、常務監事許順隆、總幹事童錦杰一同揭牌。

林智堅表示，一座城市進步需要靠很多人協助，感謝新竹區漁會彭木生理事長與南寮里彭木泉里長奔波，完成漁民教育推廣中心，更感謝中央支持，讓新竹市府有足夠經費可協助新竹漁港轉型，自他上任6年來，在南寮投入超過15億元，「他不是在南寮就是在南寮的路上」，現在新竹漁港已經逐步轉型為觀光休憩漁港，周邊有網紅景點魚鱗天梯、新竹漁人碼頭等、漁民作業環境也更好，常見許多年輕人來玩，南寮好風景搭配上台68串聯竹科，更吸引許多年輕人搬到南寮。

新竹區漁會彭木生理事長表示，推廣中心主體2000多萬，總計2層樓，1樓請駕漁民出海都會參拜的觀音，1、2樓設有辦公室及教室，未來漁會與南海基金會所舉辦課後輔導班、才藝班等，都將在此舉辦，讓南寮地區漁民學子有更好學習環境、更多的學習資源。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，感謝新竹市府等幫助，讓南寮有越來越多建設，身為在地人他覺得很有福氣。近年來漁會也回饋社會，不僅投入海洋維護等，更與南海教育基金會合作舉辦許多免費公益活動，如推廣漁村文化、學童免費才藝班、語文班、課後輔導班等，漁民教育推廣中心落成後，「責任更大了，未來將舉辦更多公益活動」。

新竹市政府表示 ，新竹漁港漁民教育推廣中心由新竹區漁會進行管理，開館時間為每日上午6時至下午9時，漁民朋友如有相關需求，可向新竹區漁會洽詢(電話:5362216)。