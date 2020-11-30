龍蝦吃到飽竟是「扇蝦」？　台中高級餐廳否認：是龍蝦的一種

記者李忠憲／台中報導

台中主打「帝王蟹吃到飽」的「潼阪」高級餐廳，遭民眾質疑提供的龍蝦不是龍蝦，而是便宜的扇蝦。業者私下否認，表示龍蝦因季節提供不同種類，但確定是巴西岩龍蝦，雙方各說各話。台中市法制局表示，業者宣稱食材若與實際提供不同，恐有廣告不實，建議消費者可留存照片及廣告事證，向消保官申訴。

▲台中帝王蟹吃到飽燒烤餐廳潼阪，被指龍蝦吃到飽卻拿便宜的扇蝦替代。（圖／記者李忠憲攝）

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有民眾向媒體控訴，台中西屯區一家中高價位，主打帝王蟹、和牛吃到飽的頂級燒烤餐廳，在點了龍蝦後，上的竟是「海戰車」，事後了解發現是更便宜的扇蝦，質疑餐廳1人要價1600元高價竟廣告不實。

▲潼阪燒烤餐廳主打高級食材吃到飽。（圖／記者李忠憲攝）

記者也前往該餐廳，店長出示菜單並表示，要吃龍蝦一定是要1550元套餐加1成服務費才有，龍蝦種類以時令更換，會推出當時盛產的販售，全年約3、4種替換。目前是巴西岩龍蝦，前陣子該民眾消費時確實有進海戰車，但廠商說海戰車是龍蝦的一種，商家也說是。

▲燒烤餐廳主打吃到飽食材。（圖／取自粉專）

▲餐廳內部。（圖／記者李忠憲攝）

另外，菜單上海鮮部分是活體，包括蛤蜊、石斑、鮑魚；部分則是冷凍，帝王蟹不會是活體，當然也有提供活體帝王蟹吃到飽，但要先預訂，且售價2000元以上。

台中市法制局表示，本案應視業者廣告內容而定，爭議食材是否是業者在文字、圖片或影像的廣告中用來吸引消費者購買者。如果不是，爭議食材未在廣告中呈現，恐難認有廣告不實情事。反之，若廣告宣稱食材與事後履約提供食材不同，恐有廣告不實之嫌。建議消費者可留存業者履約食材的照片及業者廣告的事證，向所在地縣市政府的消費者服務中心申訴。

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