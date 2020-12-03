5人入境有「陰性證明」卻確診　張上淳曝2種可能：因此需居家檢疫

▲張上淳出席記者會說明疫情相關問題。（圖／疾管署提供）

記者陳俊宏／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，其中5人持有登機前3日內核酸檢驗（PCR）陰性報告。對此，專家諮詢小組召集人張上淳分析有兩種可能性，指登機前篩檢「並不保證百分之百不會有帶病毒進來的」，因此入境還是得需要居家檢疫14天。

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張上淳在指揮中心記者會上表示，第一種可能是感染很初期時，當然很可能檢驗陰性，入境剛好過了潛伏期開始出現症狀，或是PCR就可被檢測出來；第二是處於感染末期，正在「陰陰陽陽」的狀態當中，所以那次單次檢驗陰性，後來再次檢驗就有可能變陽性，「所以單靠登機前的篩檢陰性，我們並不能保證他後面一定不會有變成陽性的狀態。」

張上淳說，因此入境還是需要居家檢疫的目的就是在這裡；不過，當然多處登機前已感染，那段時間就有相當機率被抓到是陽性，如果可以就此不進來，就可減少台灣防疫作為的負擔跟壓力。

張上淳提到，當國外疫情不是太嚴峻時，這樣的狀況也許不太多，台灣也許還可以承擔這樣的負擔和壓力；可是當國外疫情很嚴峻時，當然是希望減少國內防疫負擔和壓力，「用這樣的方式還是可以篩掉相當大一部分不讓他們（確診者）入境，可是並不保證百分之百不會有帶病毒進來的。」

▼秋冬專案1日起正式實施，要求入境時檢附登機前三日內陰性證明。（圖／資料照／記者李毓康攝）

指揮中心表示，案681、682分別為40多歲及20多歲印尼籍女性，於11月17日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今皆無症狀；依11月28日因應「1127印尼專案」檢驗皆陰性，30日進行期滿前採檢，皆於2日確診。

指揮中心指出，案685為40多歲賽普勒斯籍男性，11月29日自美國來台洽商，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時因體溫異常（38.6度），由機場檢疫人員安排至醫院採檢後，前往集中檢疫所等待結果；11月30日持續有發燒症狀，12月1日因食慾不振，由衛生單位安排採檢通報，於2日確診。

指揮中心說，案686為50多歲法國籍男性，因受台灣公司邀請來台從事商務活動，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，11月19日自法國經土耳其轉機，於11月20日入境台灣後，前往防疫旅館居家檢疫；個案11月27日曾出現喉嚨痛症狀，因症狀持續，11月30日由衛生單位安排就醫採檢，於2日確診。

指揮中心表示，案683為20多歲印尼籍男性移工，於11月14日自印尼來台工作，持有登機前3日內抗體陰性報告，入境迄今無疑似症狀；個案入境後前往防疫旅館進行居家檢疫，11月29日檢疫期滿後搭乘專車至公司宿舍自主健康管理，同日由公司安排自費採檢，於2日確診。

指揮中心指出，案684為30多歲本國籍男性，長期於美國工作，11月22日返國入境後前往防疫旅館居家檢疫，同日晚間出現輕微嗅覺異常，11月23日症狀緩解，但隔天因嗅覺異常症狀加劇通報，11月26日經衛生單位安排就醫採檢，於2日確診。

▼2日新增6起境外移入。（圖／衛福部）