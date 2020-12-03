好市多上架「台灣限定」超夯鑄鐵鍋　外國網友全暴動了！

▲好市多台灣限定版鑄鐵鍋。（圖／翻攝自好市多網站）



記者王致凱／綜合報導

近日有網友發現，美式賣場好市多悄悄上架一款「台灣限定版」鑄鐵鍋組，引起一陣熱議。不少外國網友紛紛在推特上表示「好想要」、「我才剛買了普通版本的，覺得難過」、「我請我阿姨趕快去幫我買」。

根據照片，這款鑄鐵鍋底部印上台灣的形狀，也包含澎湖、蘭嶼、綠島等離島，並且寫有「台灣特別版（Taiwan Edition）」字樣。根據好市多官網，實際上這款鑄鐵鍋為美國廚具大廠推出，一組包含三件，網路上售價1409元。

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消息一出立刻吸引外國網友討論。其中一名外國網友說，「幾個月前才買了三個同樣牌子的鍋子，但上面都沒有台灣，覺得難過」；另有網友激動地說，「天阿，這鍋子是限量販售嗎」，甚至有人在海外的網友說，要請在台灣的親戚去幫他購入一組。

另一方面，有台灣網友眼尖發現，鑄鐵鍋底部的台灣行政區圖用的仍是縣市合併以前的版本，因此留言說，「結果這是廠商十年前賣剩要出清的？」。另外也有許多人推薦，稱這款鑄鐵鍋相當耐用，「我露營都拿他煎牛排，整隻丟進去炭火裡面也沒關係。」

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