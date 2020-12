好市多上架「台灣限定」超夯鑄鐵鍋　外國網友全暴動了！

▲好市多台灣限定版鑄鐵鍋。(圖/翻攝自好市多網站)



記者王致凱/綜合報導

近日有網友發現,美式賣場好市多悄悄上架一款「台灣限定版」鑄鐵鍋組,引起一陣熱議。不少外國網友紛紛在推特上表示「好想要」、「我才剛買了普通版本的,覺得難過」、「我請我阿姨趕快去幫我買」。

根據照片,這款鑄鐵鍋底部印上台灣的形狀,也包含澎湖、蘭嶼、綠島等離島,並且寫有「台灣特別版(Taiwan Edition)」字樣。根據好市多官網,實際上這款鑄鐵鍋為美國廚具大廠推出,一組包含三件,網路上售價1409元。

消息一出立刻吸引外國網友討論。其中一名外國網友說,「幾個月前才買了三個同樣牌子的鍋子,但上面都沒有台灣,覺得難過」;另有網友激動地說,「天阿,這鍋子是限量販售嗎」,甚至有人在海外的網友說,要請在台灣的親戚去幫他購入一組。

另一方面,有台灣網友眼尖發現,鑄鐵鍋底部的台灣行政區圖用的仍是縣市合併以前的版本,因此留言說,「結果這是廠商十年前賣剩要出清的?」。另外也有許多人推薦,稱這款鑄鐵鍋相當耐用,「我露營都拿他煎牛排,整隻丟進去炭火裡面也沒關係。」

Wow how many people in Taiwan are buying @LodgeCastIron that they have a special “Taiwan Edition” with the shape of Taiwan?! This is selling at Costco. pic.twitter.com/HKO5qbSkZn