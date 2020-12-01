黑五後「好市多萬用乳下殺」　人夫秒扛1箱：就等這一檔！網買爆

▲乳液CP值爆棚！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多（Costco）黑色購物節在29日完美劃下句點，不過仍有居家神品可挖寶！一名人夫驚呼，一年就等著凡士林萬用乳液特價，2大1小的租盒裝售價295元，讓他失心瘋直接抱一箱回家，「一年買一箱剛剛好！」資訊曝光後，引發網友喊衝了，「這絕對買爆！」

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，儘管黑色購物節已結束，但心心念念的「凡士林萬用乳液」下殺優惠等到了，「就是在等這一檔，一年買一箱剛剛好！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO熱心分享，白瓶款是無味鎖水功能、黃瓶身則是有香味的滋養款，目前3入一組折扣80元，內容物包括2入600毫升與1入295毫升，佛心的是，「凡士林過了好幾年價格依舊沒漲」，因此他秒爆買7組回家，共花了2065元。

▲網友也心動喊買！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



好康文曝光後，底下網友刷讚，「使用量超乎我的想像」、「這是一年份嗎」、「這絕對買爆，希望南屯店有賣」、「這個真的好用！全家都用這個」、「黃色很好吸收很喜歡，但我用了兩年還是無法用完，明年再買」、「好用，就算夏天也需要擦」、「推推，之前在好市多買過綠色的，然後黃色比較滋潤的樣子」。