拜拜求籤解籤So Easy　專家曝擲筊問事重要關鍵

▲不少民眾會到廟宇拜拜求籤解籤，但籤詩到底該怎麼樣來解讀，專家曝擲筊問事的重要關鍵。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲很多民眾抽到籤詩但對於其中的意義仍一知半解。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者蒲世芸／採訪報導

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到了歲末年終時節，不少民眾會來到廟宇為過去一年獻上感謝，祈求來年的平安順利同時很多人也會求籤問卜，希望能夠解答人生疑惑。但是求到了籤詩代表著什麼樣的意義，很多人可是一知半解，甚至在求籤步驟上也時常會有遺漏的地方。

到底有些什麼小撇步，問神達人王崇禮博士分享說，「籤詩是因為用擲筊沒有辦法回答的很透徹時，用來補充說明的。你一定要第一張籤詩出來之後，還要問看看有沒有第二張籤詩；第二張出來後再問看看神明，有沒有要給我們第三張籤詩，這樣才可以確保神明要講的話，有全部都問出來。」

▲問神達人王崇禮博士透過出版的有聲書「解籤So Easy」教大家如何正確解讀詩籤。

王崇禮匯集各種民眾可能會遇到的疑問，透過個案實例，讓籤文對應現代生活，出版有聲書「解籤So Easy」。從最被廣泛使用的六十甲子籤詩，逐首分析籤文裡的歷史典故及籤文內涵。並舉孟嘗君招賢的例子來進一步說明，「孟嘗君我們都知道這個典故，他所交的一些朋友都是雞鳴狗盜，可是如果你從不同狀況看，籤詩會有不一樣的解讀。曾經有一個媽媽來抽她兒子的學業籤詩，然後神明出這張籤詩，就表示說兒子可能交到不好的朋友。」

▲王崇禮博士分享提到，正確的信仰是要幫助你找到自己根本的問題。

為了傳遞正確的宗教觀念，並和更多讀者們能有互動交流，王崇禮特別抽空舉辦「洞悉神明的智慧」演講講座。還沒到開講時間民眾就已經早早前來，現場座位爆滿。王崇禮也大方和讀者分享自己對於宗教的看法。他提到說，「宗教是要帶給人安心，要有信任感，不是講得神秘色彩很重，讓人會害怕，或用一些警告的方式也不好。正確的信仰是說要勸導你，並且幫助你找到真正根本的問題。」有聲書「解籤So Easy」除了讀籤詩學經典，更輕鬆聊人生學智慧，希望讓民眾對信仰也能有更多的認識和了解。

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▲問神達人王崇禮博士「解籤So Easy」講座，吸引不少民眾前往。