「3生肖」農曆年前財神眷顧！No1「升職加薪+拿獎金」賺到手軟

▲3個生肖將在農曆年前迎來超旺財運。（圖／翻攝自pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

2020年已來到尾聲，如果能在農曆新年前有機會一展長才，為自己拚些年終獎金，將會是一個好的開始！但人的財運有時要靠運勢，知名命理師艾菲爾在粉絲專頁「塔羅牌老師艾菲爾」指出，有「3生肖」在2021年農曆新年前會得到財神眷顧、財源滾滾，來看看自己有沒有上榜吧！

第三名、生肖豬

屬豬的人在農歷年前，事業運、貴人運和財運在農曆年前都極佳，不但在事業上風生水起，和同事、上司的相處也都極為融洽，且只要是妳渴望的目標都能成功達成，順利的事業自然就能帶來正財。而想著脫單、結婚、祈求愛情順利的屬豬朋友，農歷12月將會有財喜臨門的好運氣，加上你的貴人好運，想脫單、認識新朋友，就請貴人幫忙牽線、介紹好對象，很快在農歷年前就能有人財兩得的好福氣喔！

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▲屬豬的人在農歷12月，將有財、喜臨門的好運氣。（圖／pakutaso）

第二名、生肖虎

屬虎人在農歷年前偏財運開始旺了起來，你會發現自己的收入在逐漸增加中，最主要是因為你做事認真、腳踏實地，也不會隨便花錢，買東西會貨比三家，一點一點累積起來的錢數目也不小。加上偏財運極旺盛，讓你很容易中大獎。加上有人會為你指點財路，利用「錢滾錢」就能賺大錢，不過投資前記得要好好了解風險，有空時別忘了去買張彩票。

第一名、生肖鼠

屬老鼠的民眾終於要擺脫庚子年犯太歲的陰霾，立冬後運勢一飛沖天！特別是在農曆年前財運大翻紅，而且是正、財偏財一起旺！由於有金匱星加持，你的業務量增加，來找你的都是大客戶丶大廠商，讓你收入滿滿，業績直線攀升。加上目前財運正好，有升職加薪、領紅利、拿獎金的機會，也可考慮兼差賺取外快，接一些自己有興趣的創想案子來做，讓自己的收入加速翻倍。