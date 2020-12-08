2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4　都是自找的

▲身邊桃花不斷，但都是爛桃花讓人好想哭。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

氣溫下降，好想談戀愛滋潤身心，找個人溫暖你的寒冬嗎？單身又寂寞的人，總希望自己的桃花能朵朵開，享受墜入愛河的幸福感，但事與願違來的總是「爛桃花」。大陸占星網站《星座屋》統整出4個可憐星座，爛桃花比正桃花還要旺，尋找對的人的路上，得先為這些雜人砸事勞心傷神。

4個星座爛桃花一堆，你上榜了嗎：

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1.射手座

射手性格開朗活潑、喜歡交朋友，人緣極佳，不論什麼樣類型的人，只要沒接觸過，總能勾起他們的好奇心。再加上他們包容心很強，擅長挖掘對方優點的同時，對於各種大大小小的缺點都選擇包容，願意給機會讓彼此更深入了解，但也因此常常惹得自己一身腥。

2.雙魚座

性情細膩又敏感的雙魚，容易受一點點小事而在內心掀起超大的波瀾！日常生活中只要有人稍微溫柔對待，就會開始猜測對方心意，自行腦補別人的種種舉動都是帶有愛意。一旦出現有心人士想靠近或有不合適的對象，他們早已被「想談戀愛」的情緒沖昏頭，失去辨別的能力。

▲獅子座發現對方是爛桃花後，在愛情中就會開始封閉自己。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

3.獅子座

重尊嚴、重感情的獅子，渴望愛情卻又放不下面子去追求，若遇到心動的對象，相處時也會壓抑內心真實的感受。就有人藉由這點討好、接近獅子，卻又不是真心相待，此時的他們早已深陷其中無法自拔，只有等待時間證明對方只是一朵爛桃花。

4.金牛座

對物質看得較重的金牛座，容易掉入以「利益為誘惑」的圈套裡，而真正想談感情的人，卻因重感情、不在意利益無法與他們建立良好關係，彼此的緣分就此被斬斷。使得留在身邊的都是些難以修成正果的爛桃花，最後滿懷期待迎向一段新的關係，卻發現對方不夠真心，又以分開收場。