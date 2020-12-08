　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4　都是自找的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲滑手機,低頭族,手機,宅女。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲身邊桃花不斷，但都是爛桃花讓人好想哭。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

氣溫下降，好想談戀愛滋潤身心，找個人溫暖你的寒冬嗎？單身又寂寞的人，總希望自己的桃花能朵朵開，享受墜入愛河的幸福感，但事與願違來的總是「爛桃花」。大陸占星網站《星座屋》統整出4個可憐星座，爛桃花比正桃花還要旺，尋找對的人的路上，得先為這些雜人砸事勞心傷神。

4個星座爛桃花一堆，你上榜了嗎：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.射手座
射手性格開朗活潑、喜歡交朋友，人緣極佳，不論什麼樣類型的人，只要沒接觸過，總能勾起他們的好奇心。再加上他們包容心很強，擅長挖掘對方優點的同時，對於各種大大小小的缺點都選擇包容，願意給機會讓彼此更深入了解，但也因此常常惹得自己一身腥。

2.雙魚座
性情細膩又敏感的雙魚，容易受一點點小事而在內心掀起超大的波瀾！日常生活中只要有人稍微溫柔對待，就會開始猜測對方心意，自行腦補別人的種種舉動都是帶有愛意。一旦出現有心人士想靠近或有不合適的對象，他們早已被「想談戀愛」的情緒沖昏頭，失去辨別的能力。

▲妹子,單身,吃飯（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲獅子座發現對方是爛桃花後，在愛情中就會開始封閉自己。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

3.獅子座
重尊嚴、重感情的獅子，渴望愛情卻又放不下面子去追求，若遇到心動的對象，相處時也會壓抑內心真實的感受。就有人藉由這點討好、接近獅子，卻又不是真心相待，此時的他們早已深陷其中無法自拔，只有等待時間證明對方只是一朵爛桃花。

4.金牛座
對物質看得較重的金牛座，容易掉入以「利益為誘惑」的圈套裡，而真正想談感情的人，卻因重感情、不在意利益無法與他們建立良好關係，彼此的緣分就此被斬斷。使得留在身邊的都是些難以修成正果的爛桃花，最後滿懷期待迎向一段新的關係，卻發現對方不夠真心，又以分開收場。

ET快訊
長髮妹慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年：我答應過她　求助高大成
選後首次！　美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」
全台變天連下2天！豪大雨熱區出爐　入冬最強冷空氣周日急降溫
美國財政部宣布　制裁中國14名人大代表
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4　都是自找的

全台變天連下2天！豪大雨熱區出爐　入冬最強冷空氣周日急降溫

LINE收訊填問券「星巴克保溫杯免費送」　官方發公告回應了

失落800年耶誕之星即將出現！　木星土星12月21日「近距離合體」

移工染疫醫療費全民付？　鄭運鵬FB拿《傳染病防治法》解釋

水彈夜襲4縣市！「豪大雨」猛砸2天全台有雨　下波更強逼近冷氣團

親身經歷《與惡》經典場景！黃致凱爆淚：冥冥之中的奇遇

多元文化開拓國際視野　嘉藥外語週熱鬧登場

把美學與思維融入料理　藝術家林伯禧在防坡堤辦「白魚宴」

巧克力湯圓上架4天緊急停產！桂冠「所得全捐」：讓各位擔心了

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

艋舺青山宮鞭炮狂炸「居民崩潰」　3天陳情高達485件只開罰2.4萬

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

巧遇瘦弱小奶貓！全身毛快掉光 他暖心救援：讓牠健康幸福長大

2020注定單身了！最會「招惹爛桃花」星座Top4　都是自找的

全台變天連下2天！豪大雨熱區出爐　入冬最強冷空氣周日急降溫

LINE收訊填問券「星巴克保溫杯免費送」　官方發公告回應了

失落800年耶誕之星即將出現！　木星土星12月21日「近距離合體」

移工染疫醫療費全民付？　鄭運鵬FB拿《傳染病防治法》解釋

水彈夜襲4縣市！「豪大雨」猛砸2天全台有雨　下波更強逼近冷氣團

親身經歷《與惡》經典場景！黃致凱爆淚：冥冥之中的奇遇

多元文化開拓國際視野　嘉藥外語週熱鬧登場

把美學與思維融入料理　藝術家林伯禧在防坡堤辦「白魚宴」

巧克力湯圓上架4天緊急停產！桂冠「所得全捐」：讓各位擔心了

可愛模樣一起過聖誕　拉拉熊與嚕嚕米主題餐廳齊推聖誕套餐

談不攏！英歐貿易協議難產　強生將做「最後嘗試」

長髮妹慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年：我答應過她　求助高大成

中職／林樺慶遭釋出至少2隊接觸　已和兄弟達成共識

廟會偷拍遶境「女神舞者」更衣　台南哥遭圍毆30秒下跪道歉

美股多收跌！　確診激增市場關注「經濟振興新案」

選後首次！美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」　國防部證實

禿頭是用錯洗髮精害的？　皮膚科醫師解答正確洗頭觀念

宋兆文／潛艦「國家隊」必能造出現代化潛艦

《孤味》謝盈萱表情好美　「開心與難過混雜的面孔」表現得淋漓盡致

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

生活熱門新聞

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

1/1生日超爛！元旦寶寶吐5點辛酸　苦主：12/30才最慘

水彈夜襲4縣市！豪大雨砸2天下波更強

3次一字馬都失敗　芭蕾小妹「放大絕」萌翻

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

免費送星巴克保溫杯　官方回應了

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

暌違800年　土星木星近距離合體

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

移工染疫醫療費全民付？　鄭運鵬出面解釋

史上最大「破財潮」！命理師警告：4星座要小心

更多熱門

相關新聞

12星座一周運勢12/07-12/13

12星座一周運勢12/07-12/13

本週牡羊座運勢可說是好壞參半，雖然身邊朋友、夥伴都是你的智囊團，能在你需要時出主意，看起來不算太辛苦，但工作上有諸多的事情要同時處理，感覺非得提升能力開外掛才能克服。

12星座地雷大公開　天蠍痛恨表面工夫

12星座地雷大公開　天蠍痛恨表面工夫

史上最大「破財潮」！命理師警告：4星座要小心

史上最大「破財潮」！命理師警告：4星座要小心

12星座一周運勢1207-1213

12星座一周運勢1207-1213

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3

關鍵字：

星座運勢占卜爛桃花射手座雙魚座獅子座金牛座

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」

《我的婆婆》男星加入《俗女2》

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

二哈散步跑不見　詭路徑圖笑噴媽

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面