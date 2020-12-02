跨年出遊搶票預備！雙鐵「元旦加開237班車」　明起連2天開賣

▲高鐵元旦連假加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，台灣高鐵公司規劃12月31日（四）至1月4日（一）加開116班次列車（南下58班、北上58班），總計5天提供843班次列車的旅運服務。旅客可自12月4日（五）凌晨零時起訂票。台鐵則加開121班列車，將於12月3日凌晨零時開放購票。

高鐵公司表示，旅客可於12月4日零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購元旦疏運期間所需的車票。

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高鐵公司表示，疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

▲高鐵元旦車票12/4開賣。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司指出，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

高鐵公司表示，配合秋冬防疫專案，旅客進入車站時，包括等車與購票時，都必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

另外交通部台鐵局也規劃自12月31日起至110年1月4日為疏運期，全線加開121班列車，將於12月3日凌晨零時開放購票，東部地區則於110年1月1日至1月3日加開樹林－花蓮復興號共6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。