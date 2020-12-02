中文系網友多益860！想接案翻譯「6hrs只能賺1千元」傻眼：超低薪

▲原PO發現接案翻譯薪水超低。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

在很多年前，很多人學外文會兼職接案翻譯、賺賺外快。日前卻有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「翻譯師薪水好低，是因為外包嗎？」說他是中文系畢業，多益則是有考到860分（滿分990分），所以就想說試試看接案。結果一看價格馬上傻眼，「一天花我6小時的工作，只能讓我進帳1000元新台幣。」

這位網友文中表示，他本來想試看看接案，結果發現英翻中的話，中文計價一個字連0.5元都不到，「可能大家沒有概念，我這個程度的翻譯一天最多能翻2000字，因為翻譯不是只有文字轉換問題，求證、比對等等的工作都要做。」而這樣一天花6個小時在做翻譯工作，卻只能進帳1000元新台幣，換算成時薪居然只有166元左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到這個結果，原PO不禁傻眼，「你想想大學畢業生，中文能力先不說，中文系一定要求比較厲害的，還要求英文必須在水準之上」，而多益考到860分，已經是金色證書等級了，這樣的他只能拿芭樂薪資，「我幹嘛不乾脆去便利商店就好，薪資還有30幾K」，最後直問「想知道台灣翻譯薪資為什麼會這麼好笑，這裡有翻譯師可以說說看嗎？」

▲一天花6小時翻譯，只能賺1000元。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，其他人紛紛留言，「會的人太多了」、「因為理組也會 :(」、「翻譯除了即時口譯，很多真的都不值錢，除了少數語文外」、「可以軟體翻譯啊！要要求比較專業的，價格才會高」、「英日文會的人太多了啊！而且你中文系對翻譯有什麼用」、「很多人都把翻譯當成志工在做，你多益990他一樣開給你0.5，信不信由你。」

也有網友表示，「20年多前有高一點啦！印象中一本6萬，然後大陸加進來價格瞬間毀滅，一開始還在強調大陸翻譯差、用詞怪，沒2年直接被人輾過去，全都外包大陸，又快又好價格還低」、「因為資源分配 台灣就是沒有要投資這塊」、「翻譯要做到讓人看得出你有累積能力，沒幾十年翻譯不可能再加上中文市場真的太小，養不起太多翻譯人才。」