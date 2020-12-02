男友趁她睡著愛撫…害癲癇發作心情更差　「關鍵因素」判賠60萬

▲女子涼涼（化名）一日熟睡中遭男友亂摸，氣得提告向對方求償百萬元。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

女子涼涼（化名）一日因心情不佳，邀約男友到她租屋處聊天，沒想到男友竟趁她熟睡之際，趁機將手伸入涼涼內衣裡揉胸，接著更直接下探她私密處撫摸。涼涼嚇醒後心情跌到谷底，甚至因此癲癇頻繁發作，氣得向男友提告並求償醫療費及工作損失等190萬餘元。法院審結衡量所有情狀，判男友應賠償60萬7701元。可上訴。

陳姓男子與女子涼涼過去是男女朋友，2人交往期間的某日清晨，涼涼因心情不好，遂聯絡男友至她桃園的租屋處聊天，怎料，男友竟趁她體力不支、熟睡之際，先以手伸入她內衣裡揉胸，接著再隔著她外褲撫摸其下體。

涼涼睡夢中驚醒後，發現自己竟遭最信任的男友逕自亂摸，心情因此更加低落，甚至患上憂鬱性精神官能症及引發癲癇頻繁發作。對此，涼涼氣炸向男友提告，求償醫療費7701元、不能工作的損失89萬6233元以及精神賠償100萬元，加總總計190萬3934元。

法庭上，陳男坦承有趁女友熟睡時伸手亂摸，但他認為這件事與女友患病、不能工作並不具有因果關係，同時質疑女友求償金額過高，希望法官能駁回此訴。

桃園地院審理時指出，既然陳男承認自己有猥褻行為，這件事的爭執點重點僅在於「賠償金額高低」；法官認為，涼涼受信任之人（男友）猥褻，確實會導致她對人性產生極度不信任，衡量她至今所承受的心理疾病及身體一切狀況，認為她求償金額尚屬過高，陳男應賠償精神慰撫金60萬及醫療費7701元較為適當；至於涼涼提出的工作損失，因難認相關疾病會導致不能工作，此部分駁回。全案仍可上訴。

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