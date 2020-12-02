好市多保溫瓶極致用法！免費熱水「生出完美泡麵」　網嗨了：超省

▲好市多保溫瓶泡泡麵。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說，下同）



記者黃可昀／綜合報導

連泡泡麵的熱水都很講究！一名吃了30幾年泡麵的男子表示，日前到好市多買了一個保溫瓶，結果買完以後就宣告餘額不足，在發薪水以前只好靠月底好朋友「泡麵」來度日，對於吃泡麵他也是有自己的堅持，而且還發現終極省錢法，連煮熱水的瓦斯費都省了。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，上次去好市多買了這款保溫瓶，不小心超出預算，導致他月底伙食費要省一點，在發薪前的這幾天都靠泡麵果腹，「對於泡麵可說是佔據了我一半的人生啊⋯」。

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▲用公司裝回家的熱水泡麵。



既然是因為買保溫瓶才導致開銷爆表，當然要好好運用這個得來不易的商品，「泡一碗麵的靈魂在於水溫，因此有一個保溫良好的保溫瓶是非常重要的！」雖然可以直接用飲水機或是煮熱水來泡，但自己在家泡還得要開火煮熱水，或是買一台熱水壺，這些方法都得另外花錢，他認為最省的方式莫過於「用保溫瓶去公司借熱水比較省錢啊！」

▲後來又自製醉雞腿變成豪華泡麵。



後續他也貼出煮泡麵過程，在等待泡面熟的過程，忍不住動手製作了醉雞，立即讓整晚花雕雞泡麵高級起來，網友這時才發現原PO是個「假月光族」，其實只是想用詼諧方式強調保溫瓶多好用。

網友回應，「這款泡麵的確是極品美味，如果可以應該是買包麵帶碗去更省錢兼環保，用公司的水洗碗這樣」、「這碗泡麵價格也不便宜啊！顯然不是破產而是替泡麵打廣告XD」、「我也是看到新來的同事下班前去裝公司的熱水，才想到這個省錢法」、「還有公司熱水不錯了，我都到公園廁所水龍頭接水，然後挖沙子跟木炭做過濾器淨水。」