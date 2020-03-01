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巷口會車衝突父揪子助陣　持棍棒當街幹譙追50米辯護家人

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記者張君豪／台北報導

台北市信義區崇德街1日下午發生一起行車糾紛，兩輛小客車行經崇德街29號旁巷弄，疑似會車糾紛，雙方一言不和險爆發肢體衝突，其中一輛小客車上的男性駕駛火氣超大，聽聞對方要叫叫警察來，直接下車怒嗆：「叫警察來！沒關係，XXX要打架是不是？」男子下車作勢要包圍對方車輛，駕駛兒子還從家中拿出棍棒衝到現場助陣，儼然要痛毆對方，所幸轄區警方獲報後趕抵現場控制場面。

▲衝動父子檔持棍棒叫囂處理行車糾紛遭警方依法送辦。（圖／翻攝臉書）

▲衝動父子檔持棍棒叫囂處理行車糾紛遭警方依法送辦。（圖／翻攝臉書）

▲衝動父子檔持棍棒叫囂處理行車糾紛遭警方依法送辦。（圖／翻攝臉書）

▲衝動父子檔持棍棒叫囂處理行車糾紛遭警方依法送辦。（圖／翻攝臉書）

由於行車糾紛過程相當火爆，目擊網友拍攝後上傳到臉書社團《爆料公社》引發討論，網友紛紛留言嘲諷：「87…等等上新聞再來道歉！」「叫幫手來才說要釘孤支？一言不合就打人啊？」「說要報警卻是叫自己兒子出來打人」「江湖再走兒子要有…」所幸這場鬧劇在轄區警員獲報緊急到場後制止。

信義警方表示：為遏止民眾衝動動輒糾眾助拳歪風，加上目擊民眾紛紛指證涉入行車糾紛父子撂人帶武器助拳實在太誇張，警方詢問持棍男子，他向警方表示因為父親載他4歲女兒打算出門，控訴對方很兇，他才會拿棍子出來保護家人，強調並沒有要傷害對方的意思，警方認定兩父子觸犯社會秩序維護法依規定函送地方法院簡易庭裁處。

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