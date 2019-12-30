特警、警犬800反恐警力駐場　空拍攔截器出動！北市跨年晚會維安大陣仗

記者張君豪／台北報導

台北市政府及將舉辦2020年「這裡我們混大的-2020跨年晚會」屆時將結合獨步全球的「101跨年煙火秀」，勢必將吸引大批民眾湧入信義計畫區，為杜絕恐怖攻擊的可能，台北市警局信義分局在跨年晚會期間全程結合北市刑大特勤中隊、新北市警犬隊共同組成「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查，全面防範毒品、刀械、爆裂物危害現場治安、希望藉此保障市民安全。

▲北市跨年晚會警方投入800警力維安，警方正在測試空拍攔截機。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市跨年晚會警方北市維安特勤隊、新北警犬隊全都出動。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，本次市府廣場跨年活動，嚴禁未申准的空拍機飛行拍攝，為避免民眾因不當操作空拍機墜落、或有心人士利用空拍機實施攻擊，警方將出動空拍機攔截器干擾飛行，全面建構無死角的空中防護網。

▲北市跨年晚會警方投入800警力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警方為防制當年法國恐怖分子利用大貨車輛闖入管制區進行恐攻，信義警方目前也在活動會場周邊重要路口，設置大型警備車及改道牌面，藉由實體區隔管制，讓民眾在管制區內放心跨年。

另外北市警方也預先制作「大型QR Code」放置在會場醒目處，提供大眾運輸工具、接駁專車、服務臺及機動派出所等資訊，民眾可透過手機掃瞄查詢。

警方也提醒民眾，本次晚會將嚴格管制任何氣球、包韓含波波球、發光氣球等進入管制區，也請大家切勿攜帶以免掃興；跨年晚會人潮眾多，請務必看好個人身邊財物並保護好同行的長者孩童，遵守秩序勿推擠，並遵守現場警員、工作人員的引導，以防止踩踏等憾事發生。

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