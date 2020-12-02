台鐵比照機場設VIP室！花蓮站12/30啟用　「搭觀光列車」免費進入

▲台鐵推動觀光列車，打造鐵道旅遊。（圖為台鐵鳴日號／柏成設計+李國民空間事務所提供）

記者李宜秦／台北報導

為推廣鐵道旅遊，交通部觀光局將2022年訂為鐵道觀光旅遊年，鼓勵民眾搭乘火車出遊。台鐵局長張政源指出，將成立8大區域鐵道旅遊中心，設置禮賓貴賓室，為配合鳴日號觀光列車啟航，花蓮站貴賓室將首先於今年12月30日啟用，除了觀光列車旅客可進入外，一般旅客須付費才可進入，台鐵會員則享有優惠。

台灣鐵道觀光協會今日舉辦鐵道觀光論壇，邀請產官學各界代表人物與會，探討如何推動2022年的鐵道觀光旅遊年。張政源表示，近幾年歐洲興起鐵道旅遊的風氣，鼓勵大家搭火車旅遊，目的就是為了環保，因為火車是地表最乾淨的運具，台灣是四面環海的國家，若可整合高速鐵路、環島鐵路、地方捷運系統等，絕對能滿足旅客出遊時行的需求。

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▲台鐵局長張政源。（圖／記者李宜秦攝）

張政源表示，將建置八大區域鐵道旅遊中心，第一階段選在南港站、新烏日站、新左營站、屏東枋寮站、花蓮站，第二階段則是設於台東站、羅東站、基隆站。

張政源解釋，南港、新烏日、新左營均是三鐵共構車站，都是串連軌道的重要車站，枋寮站則是縱貫線終點、南迴線起點，同時也是藍皮解憂號列車出發站與終點站，台鐵將把枋寮站打造為藍皮解憂列車的夢幻基地。

▲▼配合台鐵鳴日號啟航，花蓮貴賓室將於年底啟用。（圖／柏成設計+李國民空間事務所提供）

張政源表示，為了推動車站禮賓場域服務升級，台鐵將於區域轉運中心設置貴賓室，配合鳴日號觀光列車首航，首先將於本月啟用花蓮貴賓室，12月30日正式啟用，除了搭乘觀光列車的旅客可以免費進入外，一般旅客可付費進入，若是台鐵會員則可享有優惠。

張政源表示，未來將於花蓮站、南港站、新烏日站、新左營站、枋寮站、羅東站、基隆站和台東站等設置貴賓室，建置完成之後將公開招標，委託旅行業等廠商營運。