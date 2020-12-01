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台鐵電車線異常！瑞芳-猴硐「單線營運」恐誤點　估明午雙線運行

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▲▼大雨沖刷使台鐵軌道邊坡滑動。（圖／台鐵）

▲台鐵瑞芳-猴硐間目前採單線雙向營運。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

近日受到東北季風影響，北台灣雨勢不斷，臺鐵瑞芳-猴硐間西正線K12+233處，因連日大雨且緊鄰邊坡，昨日(11月30日)下午發現邊坡滑動，影響電力桿造成電車線異常，經緊急處理將電車線調至正位後恢復通車，並同步派員於現場監看邊坡狀況。瑞芳-猴硐間目前採單線雙向營運。

台鐵局表示，今晨監看人員發現，因夜間持續降雨造成邊坡滑動加劇，考量行車安全，於上午7時29分封鎖西正線，以東正線單線雙向運轉，並啟動緊急搶修作業。

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目前正辦理拆除電車線桿等前置作業，並計劃於今日夜間雙線斷電後，全面封閉路線進行開挖，包括打設鋼軌樁進行邊坡加固，打除滑動之邊坡擋土結構，及噴凝土進行緊急邊坡保護，並施作臨時電力桿，緊急搶修作業預估明(2)日中午前恢復雙線通行，臺鐵局將全力動員進行搶修，以儘速恢復雙線運行為目標，降低對於運旅服務的影響及衝擊。

▲▼大雨沖刷使台鐵軌道邊坡滑動。（圖／台鐵）

▲▼大雨沖刷使台鐵軌道邊坡滑動。（圖／台鐵）

▲▼大雨沖刷使台鐵軌道邊坡滑動。（圖／台鐵）

因受瑞芳-猴硐間天然災害影響，目前採單線雙向營運模式，以降低對於旅客之影響，另臺鐵局已成立二級應變小組，以加強運轉整理及調度效率，縮短列車誤點時間，搶修完成前通過該路段之各次列車將有延誤情形，造成旅客不便，臺鐵局深致歉意。

台鐵一早通報，由於電車線故障，自07:30起猴硐站至瑞芳站各次南下／北上列車有延誤情形，受影響車站包括猴硐、瑞芳。原本通報顯示9:30回復，但稍早台鐵再次表示，預計17:30才會修復完畢。

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