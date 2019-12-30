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格力電器總裁董明珠霸氣宣布送3萬支手機給消費者　但外界納悶2017款舊機還有人要嗎？

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 送員工1人1房！「最狂女董」格力電器董明珠，賺千億不分紅被罵翻　砸2千億奪天下。（圖／CPF）

▲格力電器總裁董明珠。（圖／CPF）

記者謝仁傑／綜合報導

格力電器總裁董明珠又有驚人之舉了，12月28日，她在2019「讓世界愛上中國造」高峰論壇上霸氣宣布，提供3萬支手機投放到董明珠的「微店」中，免費提供給消費者。

董明珠在會中表示，萬物互聯的時代到了，以後所有的電器產品只需要使用者透過手機就可以輕鬆解決需求，家裡任何格力的產品都可以透過格力手機操作。她送給到場的每位嘉賓一支格力手機，手機打開之後，就可以進入董明珠的微店享受零距離的服務。

董明珠在會中開玩笑地說，由於與會者都很輕鬆地獲得了一支格力手機，因此與會來賓如果不從上面購買格力的產品會令她很生氣。

同時，她還霸氣宣布，要放3萬支手機在她自己的微店，免費提供給消費者，希望拿到手機的用戶能夠購買格力的產品。

董明珠向來就以豪放、霸氣的風格為人知曉，2017《富比世》（Forbes）排行中國100強最具影響力的女企業家，董明珠排行第一。在去年珠海的「正和島新年論壇」上，她曾提出要給8萬名的員工一人一套有兩房一廳的房子，且只要做到退休就能正式擁有這間房子。

▲▼ 。（圖／取自格力商城官網）

▲格力第三代手機售價人民幣3600元。（圖／取自格力商城官網）

不過，讓外界納悶的是，格力第三代手機，早於2017年6月發佈，但直到今年3月，突然在格力商城官網開賣，定價3600元人民幣（約新台幣1萬5,480元），配備的是驍龍821處理器，已經不是最新主流規格。大陸媒體直言，拿2017年款的手機送人，不解董明珠想表達什麼？即使免費送給消費者，人家會使用嗎？

由於董明珠沒說，要送的是哪一款格力手機，外界也不免聯想，難道，格力又做出一款新手機嗎？

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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