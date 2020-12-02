川普不想輸！　親口證實2024要問鼎白宮：我們4年後見

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普至今未承認敗選，競選團隊仍在打法律戰。不過，他1日晚間現身白宮聖誕派對時，親自證實2024年再次競選總統大位的計畫，直言「我們4年後見」。

綜合美國新聞網站POLITICO、美聯社等外媒報導，這場派對參與者主要是共和黨全國代表大會（Republican National Convention）成員，多達數十人來到白宮。

川普向現場群眾表示，「過去這4年令人驚豔，我們打算在未來4年繼續打拚，不然，我們4年後見。」但他也持續強調大選出現舞弊行為，「我們贏得了選舉，但他們不喜歡這樣……我會說，這是一場被操縱的大選，我永遠都會這樣說。」

在此一消息傳出前，美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）等人均預測，川普2024年會再次競選總統。另據NBC週二取得的消息，川普打算在當選總統拜登就職當日公開角逐白宮寶座的消息，且他並不打算現身拜登就職儀式。

New - Trump to a crowd of mostly RNC members at a White House Christmas party tonight: “It’s been an amazing four years. We are trying to do another four years. Otherwise, I’ll see you in four years.” — Alex Isenstadt (@politicoalex) December 2, 2020

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