中文艱澀到外國人都怕！網曝「超狂優勢」流傳千年：比英文快很多

▲中文書寫困難，但口說易學習。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

中文被不少外國人公認最難學的語言之一，不僅筆畫繁雜，還有很多讓人崩潰的破音字。一名網友好奇，中文不管是繁體字或簡體字，光是詞彙量就有上千個，書寫起來也很困難，「中文比起其他語言的優勢是什麼？」

原PO在PTT表示，光是要把中文所有單字背起來就要花很多時間，學習效率非常低，也很難舉一反三，「有些語言就觸類旁通，很容易上手」，像是最多國家使用的國際語言「英文」就相對好學習，既然中文如此艱澀困難，贏過其他語言的優勢又是什麼？

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▲中文閱讀速度快又省字數。（示意圖／記者周宸亘攝）



網友點出中文的2大優勢，第一個是「沒有時態變化」，「中文都沒有形態變化的，很簡單了啦」、「沒有動詞變化或名詞陰性陽性」、「中文的口語很簡單，沒什麼文法規則，很容易學」、「中文說聽小孩子就會了」、「光學講話很容易上手，很多外國人半年就會了。」

另一項更狂優勢就是「閱讀速度快」，「極少的字就可以表達含義」、「一個字代表的意義比較多啊，省紙張」、「中文的閱讀速度比英文快很多，這個優勢其實還蠻大的」、「閱讀快用字省，標題就夠你劇透爆雷三部片，其他語言望塵莫及」、「閱讀東西超快，所以華人電影都一定有上字幕，話還沒講完字幕早就讀完了。」