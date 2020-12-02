苗栗通霄河道驚見浮屍　獨居翁疑抓魚失足溺斃...家人苦找3天　

▲通霄鎮1名羅姓獨居老翁，疑似抓魚失足摔進河道內，家屬發現時已經死亡多時。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮烏眉里附近河道，1日下午2時許被發現有人倒臥溪底，通霄消防分隊接獲通報後立即前往處理；救援人員抵達時人已明顯死亡，據初步調查，死者為71歲的羅姓男子，疑似在住家附近抓魚不慎溺斃，至於詳細死亡原因，尚待調查。

苗栗縣消防局表示，通霄分隊1日下午2時59分接獲勤務中心來電表示，有民眾報案指稱在通霄鎮烏眉里懷恩堂附近河道上，發現疑似有民眾倒臥溪底，請求救援人員前往察看。通霄分隊出動器材車與水箱車、警消人員4員進行搜救。下午3時15分到場後，確認這名羅姓男子倒臥溪底明顯死亡，現場交由轄區派出所處理。

死者家屬表示，羅姓男子平時獨居在河道附近，可能是想要到溪底抓魚，卻不慎失足摔落，家人從3天前就一直找不到他，1日下午才沿著溪邊繼續找尋，果然在溪底發現了他，但早已成為冰冷遺體。至於詳細意外發生原因，還需深入調查中。

苗栗縣政府消防局也呼籲，民眾從事水域遊憩或工作，不可在設有「禁止戲水(游泳)」或「水深危險」等禁制標誌的區域戲水或從事任何水上活動，而且戲水前應做好熱身動作，切記不要單獨下水，並做好防護措施，以保障自身安全。

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