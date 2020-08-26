台中鬼月夜巡繞境「人比鬼兇」陣頭鬥毆　30人大亂鬥、椅子橫飛

記者陳豐德／台中報導

台中清水三元宮24日晚間舉辦中壇元帥聖誕千秋夜巡平安遶境大典，但就在夜巡要入廟時，兩派陣頭因糾紛互嗆後演變成肢體衝突，從廟口一路打到擺攤區，路邊擺的椅子也成為武器，畫面中一名疑似身穿警察制服的男子只敢遠遠站在一旁，也沒上前制止，直到雙方各自有人拉開後才告一段落。

▲台中三元宮爆發陣頭互毆事件，一名疑似是員警的男子遠遠觀看。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



有民眾拍下衝突畫面上傳臉書粉絲團「黑色豪門企業」，指稱24日晚間9時許爆發，身穿黃色衣服的陣頭團體與黃衣服的團體發生衝突，路邊擺的椅子成丟擲武器，雙方從廟前廣場一路扭打到擺攤區域，擺攤阿桑的攤位也無端遭受波及，衝突越演越烈，不斷有人在旁勸架「好了、好了！」

但最後只見一名疑似是在現場維持秩序的員警，只敢遠遠地站在一旁，對於衝突事件似乎束手無策，整個衝突直到雙方把人拉開後才結束鬥毆，而廟方夜巡遶境後續仍順利完成。

台中市清水警分局今天說明，24日晚間10時許清水區三元宮辦理遶境活動，因陣頭為祝壽進場順序，引發口角肢體衝突，清水分局接獲報案後立即派遣警力到達現場，現場現場民眾發現確有打架案件，廟方及陣頭人員都推稱不知是哪個陣頭鬧事。昨天凌晨2點，警方將涉案20歲許姓男子、23歲李姓男子帶回分局說明，將陸續通知相關人員到場說明，以釐清案情。



網友看到衝突畫面後留言表示「打也別造成攤販困擾啊」、「這群惡鬼很兇…佛祖收服不了」、「就算要打架，也要記得戴口罩」、「比角頭系列電影，還更好看，大場面」、「在台灣拍鬥毆片非常容易，只要每一場廟會都報到就可拍出製作成本低可看性高的電影」、「好兄弟們看到這群8+9們，一定會很開心吧」。

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