創紀錄！白沙屯媽祖網路電視台　9天8夜逾50國收看…觀看破1500萬次

▲由義工組織而成的白沙屯媽祖網路電視台，在9天8夜徒步進香期間，創下高收視率；更有超過50個國家同時線上收看。（圖／翻攝自白沙屯網路電視台）

記者黃孟珍／苗栗報導

2020年白沙屯媽祖9天8夜徒步進香活動熱鬧結束，由一群志工所自發成立的「白沙屯媽祖網路電視台」，今年也是第4年全程直播白沙屯媽祖進香活動；因為疫情關係，廟方鼓勵大家盡量不要到現場參與，也使得收看媽祖網路相關影片總觀看次數達到1500萬次，創下歷年來收視紀錄。

台長駱調彬表示，2020年因為疫情關係，許多信眾選擇在家裡收看而沒有到現場參與；經統計顯示，最高共有多達50多國同時上線收看，9天8夜期間累積觀看次數也有1500萬次，每天上網觀看直播人數約3至5萬人左右，可見白沙屯媽祖的影響力有多大，連外國人都來「參一咖！」

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▲▼媽祖遶境9天8夜期間，從苗栗到北港各個角落，都可以透過白沙屯網路電視台收看到最新的媽祖動態。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

台長駱調彬2002年參與白沙屯活動至今將近20年時間，一點一滴的累積，從陽春的攝影器材到現在投入百萬資金添購設備，在在都是想要讓大家看見白沙屯媽祖的文化，當然更要感謝從以前到現在不求回報的志工相挺，才有今天「無國界」的千萬收視信眾，也會繼續讓大家看見不一樣的媽祖文化。

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