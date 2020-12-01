盜花美男照誘小資女投資「防疫基金」　詐團租新大樓擺「海蟾蜍」

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有不法詐騙集團利用花美男照片，在網路上假交友，等對方上鉤後再以「投資防疫基金」為由，成立假網站再洗腦女子付錢投資，等對方要求還錢，才將對方封鎖。

警方調查，21歲的蘇姓男子，夥同旗下7名成員成立詐騙機房，利用網路上「花美男」照片，成立假IG、LINE帳號，在網路上隨機加女子，最後再告知女子「投資防疫基金」賺錢。

▲嫌犯在租屋處內放置海蟾蜍（左上）希望賺大錢，沒想到2個月就被破。（圖／記者邱中岳翻攝）

蘇姓男子等人甚至將機房租在新北市樹林區1棟剛交屋的大樓內，每個月支付3萬5千元的租金，警方動員20名警力攻堅，並起獲80多萬元，訊後將蘇嫌等8人依詐欺、《組織犯罪條例》送辦。

警方指出，蘇男等人利用花美男照片騙7名女子，再架設假網站騙女子投資「防疫基金」，等對方要返還投資金額時卻突然封鎖對方失聯，1名30歲從事服務業的女子，1個月被騙走14萬元。

▲詐騙集團利用花美男騙女子投資，最後對方要錢卻封鎖＋刪除。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還在蘇嫌等人的租屋處內，找到石碇「海蟾蜍」，原本希望能夠保佑賺大錢，但沒想到開張2個月就被警方查獲。

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